Новости

Мишустин: Нельзя постоянно жить в состоянии амнистии капитала 13:57
Мишустин назвал доказанной безопасность российских вакцин от COVID-19 13:55
В Москву придет жара до плюс 27 13:52
"Крылья Советов" получили лицензию для выступления в РПЛ 13:50
Сан-Марино объявило о старте прививочного туризма со "Спутником V" 13:45
ЦИК опроверг мифы об опасности фальсификаций при многодневном голосовании 13:45
Мадрид решил не отменять фестиваль Сан-Исидро 13:42
Российский авторынок в апреле вырос на 290,4% 13:33
Правительство выделит 10 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов 13:33
Операторам связи дадут переходный период для регистрации М2М сим-карт 13:25
Троих погибших в Казани детей похоронили на мусульманском кладбище 13:20
Власти: Из-за фейков про ЧП в Казани пришлось охранять тезку нападавшего 13:17
Названы округа Москвы с самыми дорогими новостройками 13:15
Кузнецова попросит Роскомнадзор проверить соцсети стрелявшего в Казани 13:14
США стали лидером по закупкам российского мороженого 13:12
В Оренбуржье семья из трех человек погибла в ДТП 13:09
В США медсестра получила семь пожизненных сроков за убийство ветеранов 13:05
Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Людмила Мамыкина 13:03
Организаторы ЧМ-2021 по хоккею представили медали турнира 13:02
Уровень безработицы в России снизился до 5,4 процента 12:54
В Подмосковье открылись круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19 12:53
Под Томском медведь растерзал вырубавшего лес предпринимателя 12:51
Мишустин: Мы поддержим все инициативы по возвращению соотечественников 12:44
Мишустин допустил ликвидацию неэффективных институтов развития 12:40
Министр рассказал о графике экзаменов для выпускников школы № 175 в Казани 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 13:32

На гастроли в деревню

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 102(8453)
По районам Вологодчины начали ездить автоклубы. Артисты теперь могут прибыть с концертами в маленькие и дальние населенные пункты. Мобильные культурные центры приобретены в рамках реализации нацпроекта "Культура" за счет федерального, регионального и местных бюджетов.

Автоклуб представляет собой микроавтобус со сценой-трансформером и автономным генератором. Площадку для выступления можно развернуть очень быстро в любом месте. Если понадобится - хоть в поле.

Фото: Администрация Сокольского района
В вологодском Соколе на дом нанесли 17-метровое граффити героя-земляка

Все, что необходимо для выступления, в комплекте: колонки, микрофоны, микшерский пульт, сценическое освещение. Хоть концерт устраивай, хоть дискотеку. А можно и фильм показать.

- А здесь у нас гардеробная, - показывают артисты небольшое компактное помещение в задней части автобуса. - Можно не просто сложить, а развесить наши сценические костюмы, чтобы они не мялись при перевозке. Теперь можем нормально переодеться и подготовиться к выступлению. Очень удобно.

Автоклубы также имеют возможность выхода в интернет, благодаря чему можно проводить онлайн-трансляции с культурных мероприятий.

- Важность этого уникального проекта для Вологодчины трудно переоценить, - говорит заместитель губернатора области Лариса Каманина. - На более чем восемь тысяч населенных пунктов у нас всего 500 стационарных сельских клубов. Многофункциональные центры на колесах едут в самые отдаленные деревни и села, где стационарных площадок для проведения мероприятий нет. А к 2024 году в области появится 22 таких многофункциональных культурных центра.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Мишустин: Бизнес обяжут отвечать за ликвидацию причиненного вреда
Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о лицензиях на оружие
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Операторам связи дадут переходный период для регистрации М2М сим-карт
В России стартовало пробное онлайн-голосование