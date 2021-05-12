По районам Вологодчины начали ездить автоклубы. Артисты теперь могут прибыть с концертами в маленькие и дальние населенные пункты. Мобильные культурные центры приобретены в рамках реализации нацпроекта "Культура" за счет федерального, регионального и местных бюджетов.

Автоклуб представляет собой микроавтобус со сценой-трансформером и автономным генератором. Площадку для выступления можно развернуть очень быстро в любом месте. Если понадобится - хоть в поле.

Все, что необходимо для выступления, в комплекте: колонки, микрофоны, микшерский пульт, сценическое освещение. Хоть концерт устраивай, хоть дискотеку. А можно и фильм показать.

- А здесь у нас гардеробная, - показывают артисты небольшое компактное помещение в задней части автобуса. - Можно не просто сложить, а развесить наши сценические костюмы, чтобы они не мялись при перевозке. Теперь можем нормально переодеться и подготовиться к выступлению. Очень удобно.

Автоклубы также имеют возможность выхода в интернет, благодаря чему можно проводить онлайн-трансляции с культурных мероприятий.

- Важность этого уникального проекта для Вологодчины трудно переоценить, - говорит заместитель губернатора области Лариса Каманина. - На более чем восемь тысяч населенных пунктов у нас всего 500 стационарных сельских клубов. Многофункциональные центры на колесах едут в самые отдаленные деревни и села, где стационарных площадок для проведения мероприятий нет. А к 2024 году в области появится 22 таких многофункциональных культурных центра.