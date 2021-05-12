Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге

Концерт рэпера Моргенштерна, анонсированный в Музее стрит-арта Петербурга 16 мая, не состоится. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По словам оргкомитета, причиной стали коронавирусные ограничения, которые запрещают использование танцпола. Сам концерт перенесен на неопределенный срок, но все ранее купленные билеты действительны.

Примечательно, что это уже четвертый перенос выступления одиозного рэпера в Петербурге.

По версии Лиги безопасного интернета, концерт отменен совсем, сообщает ТАСС.

Ранее активисты Лиги направили целую серию обращений организаторам концерта и правоохранительным органам с целью не допустить выступление рэпера на петербургской сцене из-за того, что сам музыкант, по мнению общественников, употребляет наркотики.