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12.05.2021 17:31
Рубрика: Культура

Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концерт рэпера Моргенштерна, анонсированный в Музее стрит-арта Петербурга 16 мая, не состоится. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
СБУ включила рэпера Моргенштерна в список угроз национальной безопасности

По словам оргкомитета, причиной стали коронавирусные ограничения, которые запрещают использование танцпола. Сам концерт перенесен на неопределенный срок, но все ранее купленные билеты действительны.

Примечательно, что это уже четвертый перенос выступления одиозного рэпера в Петербурге.

По версии Лиги безопасного интернета, концерт отменен совсем, сообщает ТАСС.

Ранее активисты Лиги направили целую серию обращений организаторам концерта и правоохранительным органам с целью не допустить выступление рэпера на петербургской сцене из-за того, что сам музыкант, по мнению общественников, употребляет наркотики.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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