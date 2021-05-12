В Коми ввели режим ЧС из-за разлива нефти на реке Колва

В Коми в городе Усинске ввели режим ЧС в связи с обнаружением радужной пленки на поверхности реки Колва. Постановление подписал мэр Усинска Николай Такаев. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Информация об инциденте поступила в ГУ МЧС России по Республике Коми вчера, 11 мая. На место происшествия выехала оперативная группа Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты установили боновые заграждения.

Сейчас на месте ЧП работает специализированное профессиональное аварийно-спасательное формирование "Природа". Пленка появилась в связи с утечкой нефти. Ее источник установлен, он находится в Ненецком автономном округе практически у границы с Усинском.