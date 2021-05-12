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12.05.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

В Петербурге таксист с другом сняли с карты клиента миллион рублей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

В Петербурге задержаны двое жителей Средней Азии, которые подрабатывали в Северной столице извозом. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, они ухитрились похитить у нетрезвого клиента очень крупную сумму денег.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Посетитель ночного бара в Мучном переулке отправлялся домой на такси, когда водитель попросил разрешения подсадить с собой земляка. Тот в свою очередь "на минутку" одолжил мобильный телефон.

- Мужчина обратил внимание, что неизвестный осуществляет переводы через мобильный банк и потребовал отдать телефон, - рассказали в Главке. - Тогда мигранты вытащили его из машины, забрав мобильный телефон и золотую цепочку. Ущерб в результате хищения имущества, а также списания денег с карты превысил 1,1 миллиона рублей.

Сейчас задержанные дают показания, по факту кражи возбуждено уголовное дело. А правоохранительные органы Петербурга просят сообщать, если читателям "РГ" известно о подобных случаях, по телефону (812)573-59-02 либо 112: продолжаются мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности задержанных.

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