В Санкт-Петербурге вручена ежегодная литературная премия журнала "Звезда" за лучшие публикации 2020 года.

Лауреатом в номинации "публицистика" стал Кирилл Александров за материал "Ставка Верховного главнокомандующего в 1914-1916 годах. К истории взаимоотношений императора Николая II и русского генералитета".

Премию за "эссеистику и критику" получил Денис Ахапкин с публикацией "Перечитывая ..Декабрь во Флоренции.." из рубрики "К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского".

Лучшим поэтом года жюри назвало Александра Вергелиса. Первенство в номинации "проза" досталось Павлу Мейлахсу с повестью "Вспышка".

Самая интригующая номинация - дебют. Всегда интересно, какое новое имя откроют мэтры "Звезды". Встречайте. Лучший молодой литератор 2020 года по версии "Звезды" - Константин Шакарян. Это русскоязычный поэт из Еревана, и ему всего 20 лет.

- Премия старейшего литературного журнала присуждается с 1994 года. Обычно в январе, но в этом году пришлось перенести на более поздний срок и провести вручение в узком кругу с соблюдением всех правил безопасности, - говорит соредактор "Звезды" Яков Гордин. - Разумеется, выбор всегда труден. Формула "лучшие публикации" условна, кандидатов несколько, а число номинаций ограничено. Мы всегда стараемся, чтобы лауреаты были по возможности из молодых авторов. В нынешнем году это вполне удалось.

Отметим, что премия журнала "Звезда" имеет чисто символическую материальную составляющую, тем не менее эта награда является для многих литераторов символом профессионального престижа. В разные годы лауреатами "Звезды" становились Даниил Гранин, Андрей Битов, Самуил Лурье, Александр Кушнер, Валерий Попов, Наталья Толстая. Всего за 97-летнюю историю в нем было опубликовано около 20 тысяч произведений 10 тысяч авторов, среди которых Максим Горький, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Владислав Ходасевич, Борис Пастернак, Юрий Тынянов, Николай Заболоцкий, Дмитрий Лихачев, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и многие другие писатели, ученые, публицисты, критики.