В Вологодской области открылся интернет-магазин товаров местных производителей.

Здесь товаропроизводители бесплатно размещают свои предложения. Способы оплаты и доставки согласовываются между продавцами и покупателями в индивидуальном порядке. Единственное условие - товар действительно должен быть произведен в Вологодской области. Никакого "Made in China".

- Это еще одна мера господдержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан, которая позволит расширить географию продаж и найти новых клиентов, - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Рад появлению этого ресурса и надеюсь, его оценят как вологжане, так и покупатели из других регионов.

К настоящему моменту в региональном маркетплейсе "Сделано на Вологодчине" зарегистрировались около ста производителей. Спектр предложений весьма широк: зеленый лук и сливочное масло, валенки с кружевом и льняная косоворотка, баня из бревна и снегоболотоход повышенной проходимости. Количество предлагаемых товаров и услуг растет с каждым днем.