Семья из Финляндии ищет потомков советского военнопленного родом из Карелии. Они хотят поблагодарить за помощь, которую он в свое время оказал финской семье.

К жителям республики обратился Юкка Каартинен. Он рассказал, что его бабушка Хелми осталась одна с шестью детьми на ферме. Ее муж ушел на Вторую мировую войну и погиб в самом ее начале. Женщина оказалась в очень тяжелом положении: помощи ждать неоткуда, самой с хозяйством не справиться. Все шло к тому, что семья могла просто пойти по миру.

И в этот момент на ферму Хелми прислали военнопленного Георгия Комарова. Он был родом из Олонецкого района и говорил, скорее всего, по-карельски.

- Благодаря его честному труду вся семья была спасена, - уверен Юкка. - Он брался за любую тяжелую работу, делал все, что было нужно. Только он помог бабушке с детьми выжить в голодное время.

Как рассказывала Хелми своим внукам, Георгию Комарову в то время было 40 лет. Дома у него остались жена и три дочери - Ольга, Лидия и Айна. Он часто говорил о них.

Юкка Каартинен решил проверить информацию в финском архиве. Там нашли личную карточку военнопленного. Георгий Федорович Комаров родился в апреле 1902 года в деревне Ойнасова. У него была жена Марфа Петровна Буркова.

Через какое-то время советских военнопленных вернули на родину. Георгий прощался с семьей Хелми и обещал писать, а потом, может, и в гости приехать. Но время распорядилось по-другому. Больше они никогда не виделись и ничего не знали о своем спасителе. Отец Юкки и пытался его найти, но тщетно. В то время подобные связи не приветствовались.

Юкка Каартинен надеется найти родственников Георгия Комарова. В семейном альбоме бережно хранят его единственную фотографию.

Это не первый случай, когда жители Финляндии ищут в России бывших советских военнопленных. Правда, чаще пытаются найти их дети. В Финляндии есть даже ассоциация детей советских военнопленных.

Ира Вихреялехто разыскивает родственников русского деда. У ее бабушки Лемпи случился роман с одним из советских военнопленных. В июне 1944 года родился сын, которого назвали Юхани. Священник пытался заставить молодую женщину на крестинах мальчика назвать имя отца, но она так и не призналась.

Остался снимок, где он был сфотографирован улыбающимся около телеги. Лемпи хранила его до конца своих дней.

- Сейчас я ищу членов семьи Федора Прокофьева, который родился около 1920 года в Луваярви (Лувозеро, Карелия). Известно, что его отцом был Павел, а братом Григорий, 1914 года рождения. У него была сестра Аксинья, примерно 1907-1908 года рождения, и сестра Вера, ее фамилия Валдаева, и она жила в Юрге в 1950-х годах. Федор был взят в плен в 1941 году и отправлен обратно в Советский Союз 2 ноября 1944-го, - рассказывает Ира. - Я предполагаю, что именно он может быть моим дедом.

Она надеется найти родственников спустя многие годы. Очень хочет этого и ее отец Юхани, сын русского солдата.

Но у Иры Вихреялехто сложный случай - она не знает, как в действительности звали ее деда. А вот житель города Куопио Вейкко Иммонен знал имя и фамилию отца. Через архивы и Красный Крест он отыскал своих многочисленных русских родственников. И уже побывал в сибирском городке Камень-на-Оби, где родился его отец. Как рассказали ему при встрече сводные братья и сестры, отец признавался, что в Финляндии у него осталась любовь. Но о подробностях не говорил. Теперь Вейкко постоянно поддерживает отношения с родственниками.

Темой детей советских военнопленных в Финляндии занимаются и ученые. Исследователь Ноора Александра Вилмс из университета Восточной Финляндии рассказывает, что женщин, родивших детей от советских солдат, называли "невесты рюсся". Их клеймили позором, над ними смеялись, считая аморальными. Дети этих женщин, даже зная о своем происхождении, не пытались искать отцов. После окончания войны прошло более 70 лет. Отношение к подобным связям в обществе поменялось. Дети и внуки русских солдат хотят больше узнать о своих корнях, найти родственников, понять, насколько они похожи.

P. S.

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