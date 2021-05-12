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12.05.2021 14:25
Рубрика: Общество

Защитник Лев Толстой

Как русский классик выступил в роли адвоката рядового солдата
Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 102(8453)
Вологодский адвокат Олег Сурмачёв предлагает внести в готовящееся к изданию 100-томное собрание сочинений Льва Толстого его речь в защиту рядового. До сих пор считалось, что точный текст речи Толстого не сохранился. Но, как выяснил исследователь, ее все же записали и опубликовали в газете "Тульский справочный листок".
Фото: Кадр из фильма "История одного назначения" Фото: Кадр из фильма "История одного назначения"
Фото: Кадр из фильма "История одного назначения"

- Меня очень воодушевил фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения", - рассказывает Олег Сурмачёв. - Появилась мысль изучить этот случай из биографии великого русского писателя, когда он неожиданно для себя стал защитником рядового Василия Шабунина на военном суде. Суд состоялся 16-17 июля 1866 года в нескольких верстах от Ясной Поляны в селении Ясенки Тульской губернии.

Фото: iStock
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В ходе изучения историографии дела выяснилось, что речь, произнесенная на военно-полевом суде Толстым в защиту рядового Шабунина, не сохранилась в его личном архиве. Биограф писателя Павел Бирюков опубликовал эту речь в своей книге, сославшись на газету "Право" за 1903 год. Из книги Бирюкова эта речь со всеми неточностями вошла в 37-й том полного собрания сочинений писателя.

- Я полагал, что именно это первоисточник, - продолжает Олег Сурмачёв. - Но это не совсем так.

Речь Льва Толстого, произнесенную в суде, все же записали. Скорее всего, этот человек так и останется неизвестным. Как бы то ни было, благодаря его навыкам стенографии речь впервые была опубликована в местной газете - "Тульском справочном листке", N 33 от 21 августа 1866 года, через месяц после процесса над Василием Шабуниным.

Именно этот текст Олег Сурмачёв предлагает считать аутентичным и опубликовать в полном собрании сочинений Льва Толстого, которое готовит Институт мировой литературы Российской академии наук.

- Соглашусь с мыслью историка Николая Троицкого, верно заметившего, что "история отечественной адвокатуры должным образом еще не отметила факт, который украшает ее: 16 июля 1866 года на заседании военно-полевого суда по делу рядового Василия Шабунина, оскорбившего действием офицера, выступил как защитник - единственный раз в своей жизни - Лев Толстой". Не смог писатель не заметить солдата - человека, попавшего в беду, захотел помочь ему избежать смерти, - говорит Олег Сурмачёв. - В этом году исполняется 155 лет этому трагическому событию, затронувшему душу писателя, трудившегося в то время над созданием романа "Война и мир". Эта защита очень сильно повлияла на Льва Николаевича. Именно после нее, получив определенный опыт, он смог заметить: "Я не могу, когда я стою на суде защитником обвиняемого, перестать говорить или знать то, что я буду говорить".
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- И что дальше?

- Скан номера газеты "Тульский справочный листок" из фондов библиотеки Российской академии наук я подарил Музею-усадьбе Льва Толстого "Ясная Поляна". Этот символический акт произошел 8 апреля 2021 года. Дополню, что, судя по всему, данный номер газеты не читал и сам Лев Николаевич, а в библиотеках и архиве Тульской области этого местного издания вообще не сохранилось. Возможно, это последствия Великой Отечественной войны. Да и в библиотеке РАН подшивка чудом уцелела, так как в 1988 году из-за пожара очень сильно пострадал ее дореволюционный газетный фонд. Сравнительно-источниковедческий анализ речи и ее историко-правовое содержание дам позже, так как пока у меня еще недостаточно необходимых юридических первоисточников. Но я их ищу, чтобы продолжить конструктивный анализ и получить объективные результаты, необходимые для оценки правосознания Льва Толстого - защитника в деле солдата.

Справка "РГ"

6 июня 1866 года в 65-м Московском пехотном полку, расположенном неподалеку от Ясной Поляны, в деревне Новая Колпна, ротный писарь Василий Шабунин оскорбил своего командира - капитана Яцевича. Офицер нашел писаря в нетрезвом виде. Он велел посадить солдата в карцер и приготовить розог, чтобы после ученья наказать его. В ответ Шабунин ударил Яцевича по лицу. Его схватили и заключили под арест.

Один из офицеров полка рассказал об этом Льву Толстому. Тот пожелал выступить на военном суде защитником солдата. В своей речи он старался доказать невменяемость подсудимого, а значит, невозможность применить к нему статью военно-уголовного законодательства, карающую смертью.

Однако солдата все-таки приговорили к смертной казни. Лев Толстой пытался через знакомых ходатайствовать о помиловании, но не успел. 9 августа Василия Шабунина расстреляли.

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