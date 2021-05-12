Десять тысяч ростовчан посетили военный эшелон "Мы - армия страны"

Ростов-на-Дону стал 12 городом на маршруте тематического поезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". Всего до 27 июня эшелон посетит 51 город России, чтобы поведать историю побед, показать трофеи и современное вооружение Российской армии.

С экспозицией эшелона ознакомились около десяти тысяч жителей донской столицы. Как ранее отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, название акции выбрано неслучайно: это первые строки песни на стихи Роберта Рождественского о преемственности защитников Отечества и готовности дать отпор любому агрессору. Тематический эшелон поможет связать воедино минувшее, настоящее и будущее.

Военный эшелон, украшенный праздничной символикой в честь Дня Победы, состоит из 17 вагонов, все они тематические. Например, в вагоне "Помни о прошлом" размещены музейные экспонаты, артефакты и оружие времен Великой Отечественной войны. Здесь установлены терминалы для просмотра сведений о ветеранах. Может, кто-то из посетителей найдет там своего родственника-фронтовика.

Иерей Андрей Карачун провел в походной часовне праздничный молебен и благословил военнослужащих. Отметим, прежде чем стать военным священником батюшка закончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи и до 2014 года служил в армии. Только выйдя на пенсию в звании подполковника, он стал священником.

- Нет большего счастья, чем отдать жизнь за друзей своих, и мы рассчитываем на вас - вы защитите нашу Родину от любого врага, - напутствовал солдат батюшка.

А вагон "Победа над невидимым врагом" посвящен борьбе военных медиков с COVID-19. Здесь есть своя "красная зона", где представлена палата для больных коронавирусом. Военные лекторы на выставке "Где мы, там мир" расскажут о противодействии международному терроризму и покажут взятые с боем в Сирии военные трофеи.

На открытых платформах едет современная военная техника: бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр", танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" и другие легендарные образцы. А на одной из платформ оборудована сцена. На ней выступает сводная концертная бригада артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.

После четырехчасовой остановки военный эшелон отправился в Краснодар, а потом побывает в Севастополе, Владикавказе, Назрани и Волгограде, и уже дальше по всей стране.