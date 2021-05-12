Для этого был объявлен творческий конкурс проектов "Креативная весна" на лучший дизайн брендированной сувенирной продукции с логотипом ЮФУ, в котором могли участвовать студенты, выпускники и любые сотрудники университета. Идея его проведения принадлежит Ассоциации выпускников университета.

- Важно развивать чувство сопричастности к родной альма-матер, корпоративный дух и чувство гордости за свой университет, поддерживать любые творческие инициативы студентов, а еще мы хотим сформировать идентификационную узнаваемость студентов и выпускников ЮФУ, - сказала представитель ассоциации Анна Матвиенко.

Победителем в номинации для студента стала Екатерина Гаврилова, студентка кафедры дизайна. Она набрала максимальное количество баллов - 139. В номинации для выпускника - Виктория Иващенко, а в VIP-номинации - Елена Даниленко.

Лучшие работы оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли художники и предприниматели, маститые рекламисты и ученые академии архитектуры и искусств, а также дизайнер "Российской газеты" Ирина Теплова.

- Работы были разноплановые, интересные, много креативных. Банальных совсем мало, - отметила Ирина. - Чувствовалось, что у ребят богатая фантазия и они легко раздвигают границы.

Участники старались предложить такие варианты, которые бы легко вошли в обиход, использовались бы в сувенирной продукции, но при этом были достаточно свежими и ни на что не похожими.

- Некоторые из футболок с предложенными принтами, кстати, я носила бы и сама, - сказала Ирина Теплова. И такая оценка - лучшая награда для авторов работ.