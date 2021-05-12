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12.05.2021 20:04
Рубрика: Экономика

Питательный Крым

Рекордное число туристов посетило полуостров на майские праздники
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
Крым опять ставит рекорды - 520 тысяч россиян приехали сюда в майские каникулы. Такого уже давно не припомнят. Как полуостров встретил гостей и с чем они столкнулись? Готов ли Крым к летнему наплыву туристов?
Крым готов к летнему сезону. Фото: Илья Изотов Крым готов к летнему сезону. Фото: Илья Изотов
Крым готов к летнему сезону. Фото: Илья Изотов

По оценке туроператоров и отельеров, морские города и поселки лучше подготовились к майским праздникам. Но остались загвоздки. Например, доступность для автотуристов. В Крым на машинах, по официальным данным, приехали около 75 процентов от общего числа путешественников, и стоянки около популярных туробъектов не могли вместить всех желающих. Из-за этого возникали стихийные парковки, которые мешали проезду на узких улочках южнобережных городов. Летом это может обостриться.

Фото: iStock
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Но в целом туристы не жаловались. Традиционно отдыхающие выбирали курорты Южного берега Крыма. Оживленно было в Гурзуфе. Туристы неспешно прогуливались по набережной, где работало большинство кафе, ресторанов и сувенирных лавок. А около самой известной поселковой достопримечательности - дачи Чехова - выстраивалась очередь. Местные жители даже приободрились. "Обычно Гурзуф оживает только к середине июня, - говорит Оксана Петровна. - До этого времени кафе и рестораны на набережной не работают. Но в нынешнем году почти все они были открыты. Не знаю насчет гостиниц, но частный сектор на 70 процентов уже забронирован на лето".

Пока в прохладной морской воде купаются лишь смельчаки, более теплолюбивые гости полуострова посещали фестивали, экопикники и ярмарки. Например, гастрономическую ярмарку "Рыба - не мясо", где можно было отведать крымские угощения и деликатесы, посетили более 10 тысяч человек. Охотно смотрели туристы и заповедники, где можно полюбоваться цветением краснокнижных растений и симфонией водопадов.

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