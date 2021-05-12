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12.05.2021 16:02
Рубрика: Общество

Школа независимости

Как в Евпатории инвалидов-колясочников адаптируют к жизни
Текст: Алексей Вакуленко (Евпатория)
Российская газета - Неделя - Крым № 102(8453)
В центре спорта "Эволюция" в нынешнем году провели один и запланировали еще два учебно-реабилитационных курса "Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске". Полмесяца занятий открывают курсантам глаза на многие важнейшие в жизни вещи, будь то техника езды на коляске и преодоление барьеров городской среды, секс и зачатие ребенка. С 2016 года такой курс прошли 400 человек из разных регионов России.
На реакурсе москвичка Лика Сорокина научилась стрелять из лука. Самый легкий лук весит 3,5 килограмма. Фото: Алексей Вакуленко/РГ На реакурсе москвичка Лика Сорокина научилась стрелять из лука. Самый легкий лук весит 3,5 килограмма. Фото: Алексей Вакуленко/РГ
На реакурсе москвичка Лика Сорокина научилась стрелять из лука. Самый легкий лук весит 3,5 килограмма. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Возможности за бордюром

- Мечтать о том, что все станет доступным завтра - утопия, а жить нужно сегодня, - рассказывает специалист социально-бытовой и социокультурной реабилитации Центр Анастасия Сачко. - Поэтому на специальной площадке участники реакурса учатся преодолевать различные препятствия - бордюры, порожки, ступени. Принцип курса: равный - равному. Инструкторы во всех дисциплинах - сами колясочники. Им помогают страхующие курсантов ассистенты. К примеру, человек на коляске рассказывает таким же, как он, что коляска - это их продолжение и потому должна быть всегда ухоженной и чистой, объясняя, как за ней ухаживать. Так достигается эффект.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Пережившая в прошлом году сложный перелом позвоночника Лика Сорокина из Москвы за время занятий научилась управлять коляской.

- Я приехала сюда научиться заезжать на бордюры, стоять на балансе и в принципе научилась, - делится своей радостью девушка. - И хотя подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно у меня пока получается не очень хорошо, теперь я знаю, как это делать с учетом того, что позади стоит человек, который в случае чего меня подхватит. Дома таким человеком будет мама. Я научилась садиться на пол, пересаживаться с коляски в автомобиль. Оказалось, что до этого все делала неправильно: сесть на пол было все равно что упасть. Теперь чувствую себя независимым человеком. Особенно остро это ощущается после полугодового лежания на койке в больнице.

"Спинальник" с 10-летним стажем Александр Степанов из Улан-Удэ признается: овладей он полученными на реакурсе навыками сразу после травмы, жить было бы проще.

- Желательно, чтобы люди после травмы как можно раньше получили эти бесценные знания, - убежден он. - Не умея, к примеру, правильно преодолевать препятствия на коляске, ты попросту рискуешь получить новую травму.

Тренировка по расписанию

Неотъемлемый атрибут тренировочных дней - физическая культура. Помимо ежедневной аэробики, слушатели курса плавают в бассейне, играют в настольный теннис, бадминтон, боччу или даже в регби на колясках, требующее особой выносливости. Именно во время реакурса Юлия Прокопенкова из Смоленска узнала, что умеет плавать.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Я 19 лет в коляске и очень жалею, что такого курса не было, когда только получила травму, - признается она. - Здесь помогают научиться преодолевать страхи, сомнения. Тут я не только узнала, что способна плавать, но и впервые сыграла в дартс и спела в караоке: "Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой..." Здесь понимаешь, что жизнь продолжается и может быть интересной.

В немалой степени пробуждению такого интереса способствуют и социальные дни. Они посвящены дискуссиям и лекциям специалистов на важные темы, будь то урологические проблемы и пути их решения, секс и прокреация или индивидуальная программа реабилитации или абилитации, в которую вписаны необходимые технические средства.

Ядро курса - техника езды на коляске, в том числе с преодолением препятствий. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

- Во время недавней дискуссии в формате мирового кафе (метод сфокусированного неформального обсуждения. - Прим. Ред.) ребята заявили неожиданные темы, - отмечает специалист "Эволюции" Анастасия Сачко. - Если раньше их прежде всего волновали семья и отношения, то в этот раз на первый план вышли активный отдых, управление автомобилем и получение водительских прав, путешествия и здоровый образ жизни. В целом мы говорили о том, как победить страх, лень и мотивировать себя на те или иные свершения, и как эффективно добиваться соблюдения своих прав.

Кухня романтики

В один из социальных дней участники курса также попробовали свои силы в приготовлении еды на специально оборудованной кухне. Некоторые - впервые после травмы.

Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
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- Мы лепили вареники и пельмени, - продолжает Анастасия. - Многие парни признались, что готовят впервые после травмы: либо дома кухня недоступна, либо готовкой заняты родные и близкие.

Кроме того, для курсантов предусмотрена ежевечерняя культурно-развлекательная программа, в которой есть как киноклуб с просмотром короткометражек и их дальнейшим обсуждением, так и дискотека с караоке.

- Половина реабилитантов признались, что вообще впервые пели! - отмечает Сачко. - Ведь в караоке важен не красивый голос и хороший слух, а то, что душа поет. Причем, без всякого допинга.

Не раз приезжавший в "Эволюцию" для участия в соревнованиях спортсмен из Пензы Алексей Амяшкин рассказал, что во время реакурса испытал "молодые эмоции", которые последний раз переживал будучи выпускником школы.

- Не думал, что когда-то мне придется их ощутить снова, - улыбается он. - Мы же все в основном дома сидим, мало общения, а здесь общение, социальная, физическая реабилитация.

По словам Анастасии Сачко, на курсе царит особая атмосфера, исполненная романтики.

- Часто между участниками вспыхивают романы, - говорит она. - А люди не заводят романы, когда им не комфортно. Здесь они раскрываются, чувствуют, что красивы и желанны. За пять лет проведения реакурса несколько таких романов (не только между участниками, но и участниками и ассистентами, например) привели к созданию семьи.

На заметку

Как стать слушателем курса

Участвовать в учебно-реабилитационном курсе "Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске", организованном Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ) и Российским спортивным союзом инвалидов, могут люди с ограниченными физическими возможностями в возрасте 18-45 лет с поражением опорно-двигательного аппарата (последствиями травмы позвоночника). При этом они должны себя обслуживать и самостоятельно передвигаться на кресле-коляске. Потенциальному участнику курса необходимо быть членом ВОИ, заполнить анкету и направить ее в свою региональную организацию ВОИ на отбор участников.

Второй раз попасть на курс можно только в двух случаях: если участник по уважительной причине досрочно прекратил слушания, или в качестве инструктора-стажера.

Участников выбирают из кандидатов на основании анкет, представленных в определенный срок региональными организациями ВОИ и РССИ.

Контакты

Крымское региональное отделение ВОИ. Е-mail: cr.voi@mail.ru. Телефон: +7 (978) 278-68-60.

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