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12.05.2021 09:28
Рубрика: Происшествия

На Кубани мужчина зарубил топором мать, отца и брата

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани задержали мужчину, обвиняемого по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Под Тверью мужчина напал с топором на малолетнего ребенка

В среду на пульт дежурного МЧС поступил звонок о возгорании второго этажа жилого дома 8 по улице Степной в районном городе Кореновске.

При осмотре были обнаружены три трупа с признаками насильственной смерти - 80-летнего мужчины, его 71-летней супруги и их 41-летнего сына. Предположительно, их смерть наступила от ударов топором.

По горячим следам сотрудники полиции из группы немедленного реагирования задержали 26-летнего мужчину - сына и брата убитых.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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