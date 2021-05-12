На Кубани мужчина зарубил топором мать, отца и брата

На Кубани задержали мужчину, обвиняемого по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В среду на пульт дежурного МЧС поступил звонок о возгорании второго этажа жилого дома 8 по улице Степной в районном городе Кореновске.

При осмотре были обнаружены три трупа с признаками насильственной смерти - 80-летнего мужчины, его 71-летней супруги и их 41-летнего сына. Предположительно, их смерть наступила от ударов топором.

По горячим следам сотрудники полиции из группы немедленного реагирования задержали 26-летнего мужчину - сына и брата убитых.