Под Феодосией пограничники обнаружили схрон с боеприпасами из 90-х

Под Феодосией на территории ландшафтно-рекреационного парка регионального значения "Лисья бухта - Эчки-Даг" крымские пограничники обнаружили созданный еще в 90-е годы оружейный схрон. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

В общей сложности в тайнике хранилось несколько сотен боеприпасов и части огнестрельного оружия, успевшие сильно заржаветь за три десятка лет.

- Найдены порядка 400 патронов различного калибра, осколочная граната Ф-1 и емкость, содержащая порох, - уточнили в погрануправлении. - По предварительной версии, обнаруженный схрон относится к 90-м годам прошлого столетия.

О находке проинформированы сотрудники МВД, а также взрывотехники Росгвардии по Республике Крым, которые вскрыли схрон и безопасно извлекли обнаруженные предметы из земли. Все они переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и экспертизы.