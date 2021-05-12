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12.05.2021 09:47
Рубрика: Происшествия

Под Феодосией пограничники обнаружили схрон с боеприпасами из 90-х

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым

Под Феодосией на территории ландшафтно-рекреационного парка регионального значения "Лисья бухта - Эчки-Даг" крымские пограничники обнаружили созданный еще в 90-е годы оружейный схрон. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю
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В общей сложности в тайнике хранилось несколько сотен боеприпасов и части огнестрельного оружия, успевшие сильно заржаветь за три десятка лет.

- Найдены порядка 400 патронов различного калибра, осколочная граната Ф-1 и емкость, содержащая порох, - уточнили в погрануправлении. - По предварительной версии, обнаруженный схрон относится к 90-м годам прошлого столетия.

О находке проинформированы сотрудники МВД, а также взрывотехники Росгвардии по Республике Крым, которые вскрыли схрон и безопасно извлекли обнаруженные предметы из земли. Все они переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и экспертизы.

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