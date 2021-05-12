Каждый год весной в Орловском районе Ростовской области случается настоящее паломничество туристов. Две небольшие гостиницы в районном центре забронированы уже за месяц, а по двухполосной дороге, обычно совершенно свободной, растягивается длинная вереница автомобилей. В это время здесь, почти на границе с Калмыкией, начинается цветение степных тюльпанов, лазоревых цветов, или просто лазориков, как называли их донские казаки.

Научное название этих цветов - тюльпаны Шренка (по имени российского ботаника Александра Шренка, описавшего их в 1873 году). Кстати, многие садовые сорта тюльпанов - потомки этих степных лазориков. Алые, бордовые, лиловые, белые, они превращают степь в пестрый ковер. А рядом с ними - солнечные блики ярко-желтых тюльпанов Биберштайна (по имени немецкого ученого и путешественника, исследователя юга России Федора Биберштайна), фиолетовые и лимонные озерца степных ирисов...

В соседней Калмыкии степные тюльпаны - один из брендов республики, еще в середине 1990-х здесь начали проводить посвященный им фестиваль. В Ростовской области уже девять лет подряд организуют фестиваль "Воспетая степь". Проходит он в государственном природном заповеднике "Ростовский", где благодаря строгому охранному режиму уцелели не только почти исчезнувшие во многих местах Ростовской области дикие тюльпаны, но и множество других степных растений, а также животных и птиц.

Век лазорика недолог, цветет он не более недели, поэтому дата фестиваля всегда разная. В этом году с его затяжной весной первый тюльпан в заповеднике раскрылся 11 апреля, а массовое цветение началось еще позже. Гостей на фестиваль пригласили в последние апрельские выходные. По данным министерства природы Ростовской области, за два дня его посетили более семи тысяч туристов.

Визит-центр заповедника "Ростовский" находится в самом начале поселка Волочаевского, в 60 километрах от районного центра (и более чем в 300 километрах от Ростова-на-Дону). Здесь можно познакомиться с работой заповедника, изучить маршруты экскурсий. А после отправиться по одному из них. Во время фестиваля самый популярный, конечно, "Лазоревый цветок" - к местам цветения тюльпанов возле озер Лопуховатое и Грузское. Также туристам доступен экологический маршрут "Загадки Манычской долины" вдоль берега озера Маныч-Гудило. Маныч в переводе с татарского значит "соленое": вода в озере солонее, чем в Черном море. А Гудилом его назвали за характерный гул, который вызывает ветер в балках и оврагах: кажется, что гудит само озеро. Здесь, на Маныче, гнездятся редкие птицы: лебеди, гуси, казарки, журавли, цапли, дрофы, черноголовые и серые чайки. Всего же в заповеднике обитает более 200 видов птиц.

Еще один маршрут - к единственному в России табуну донских мустангов. Мест, где можно наблюдать диких лошадей в естественной среде обитания, во всем мире единицы. На острове Сейбл в Канаде, на островах Ассатиг и Чинкотиг в штате Виргния, США, и здесь, на острове Водном, посреди озера Маныч-Гудило.

- Прошлый год был очень сухим, Маныч обмелел, на остров стало сложно переправляться. Поэтому пришлось искать новые пути, сейчас мы обновили маршрут, подготовили причалы, - рассказывает заместитель директора заповедника по научной работе Александр Липкович. - Сейчас здесь очень красиво: цветут тюльпаны, в них стоят лошади, родились жеребята. Всего около 150 лошадей, но всех посчитать сложно: выжеребка еще продолжается.

Попасть на остров можно только в составе организованной экскурсионной группы, в сопровождении сотрудников заповедника. И только при хорошей погоде: переправа должна быть безопасной.

По словам Александра Липковича, ежегодно заповедник посещают около 10 тысяч туристов, максимальный турпоток - 13 тысяч. Цифры невелики, но и продолжительность сезона ограничена. В общей сложности природные условия позволяют принимать туристов около трех месяцев в году.

По этой причине в заповеднике практически нет туристической инфраструктуры. Туроператоры каждую весну организуют сюда однодневные экскурсии, но дальше дело не идет. Зачем строить, например, гостиницы, которые будут заполняться максимум три месяца в году? Поэтому туристы, желающие провести в заповеднике больше чем несколько часов, селятся в ближайшей Орловке или берут палатки: поставить их можно за пределами охраняемой территории. Но даже в этом случае придется соблюдать ограничения, например, не разводить костры, чтобы не создавать угрозу уникальному миру реликтовой донской степи.

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Летом, например, в степь приезжать не стоит. Здесь самая жаркая часть Ростовской области, температура воздуха может достигать 42 градусов. В такое время даже просто находиться на открытом воздухе может быть вредно для здоровья. Кроме того, в сухую погоду очень велика опасность пожаров. Поэтому здесь только три сезона для туристов: в апреле на цветение тюльпанов, в мае, когда красиво цветет лен. Это не хуже тюльпанов: голубые цветы огромными полянами, как будто небо опрокинулось... Потом цветение ковыля. Но в конце мая оно заканчивается, и начинается жестокое, жаркое лето, тогда туристическому сезону конец. Осенью, если она не сухая и нет повышенной пожароопасности, на Маныч едут смотреть на скопление птиц перед отлетом.