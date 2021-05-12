В Астрахани обманутые дольщики сами достроили свою 12-этажку

В Астрахани наконец достроен многострадальный 190-квартирный дом в переулке Таманский, который должны были сдать еще в 2016 году. После того как разорился застройщик, дольщики тщетно обивали пороги различных инстанций с просьбой наконец завершить возведение здания. Однако успеха они не добились и... взялись строить сами. Теперь дом готов - осталось лишь благоустроить двор.

- Заказали детскую площадку, установили подъемники для инвалидов, обновляем лифты, - рассказала "РГ" дольщица Ольга Варламова. - Квартиры сдаются с черновой отделкой: входная дверь, окна, электрокабель. Мы копили деньги на ремонт, но пришлось вкладывать их в достройку самого дома. Взнос был по 2,7 тысячи рублей с квадратного метра. Думали, хватит, но оказалось - нет. Пришлось сдавать еще по 40 тысяч. В астраханской школе 70 детей эвакуировали из-за газового баллончика В общей сложности дольщикам к уже вложенным деньгам пришлось дособирать еще 24 млн рублей. - Трудно было. Многие не верили, что мы сможем достроить сами. Но образовался актив, начали сдавать деньги, - вспоминает глава жилищно-строительного кооператива новостроя Елена Дусалиева. Идею создания ЖСК жильцам подсказали в региональном минстроительства, а областная служба стройнадзора помогла подготовить документы в районный суд для оформления права на долю в объекте незавершенного строительства. Городское управление архитектуры выдало жильцам разрешение на ведение строительных работ. Дольщики заказали обследование дома, нашли генподрядчика, и стройка возобновилась. - Нам повезло, - считает Елена. - В других регионах ЖСК создавали после банкротства стройкомпании.