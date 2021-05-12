В историческом корпусе ЮФУ в Ростове обрушился потолок

В историческом здании Южного федерального университета на улице Большой Садовой произошло ЧП: на четвертом этаже, где находится Институт истории и международных отношений, обрушился потолок. Информация об этом появилась на сайте студенческого медиацентра университета.

Пострадавших, к счастью, нет. Студентов исторического и филологического факультетов и преподавателей эвакуировали из здания.

Здание на Большой Садовой, 33 построено в 1912 году по проекту архитектора Ильи Черкесиана - тогда еще студента Института гражданских инженеров - как "доходный дом". В 1914-м доходный дом был открыт. В 1915 году его передали Варшавскому университету, эвакуированному в Ростов после вторжения немецких войск в Польшу.

"Городской доходный дом" является памятником архитектуры - объектом культурного наследия народов РФ регионального значения. Пятиэтажное здание очень красивое, выполнено в стиле модерн с элементами неоклассицизма. Центральная часть главного фасада украшена портиком и колоннами. Архитектурно-художественный облик здания дополняет классицистический декор: наличники и сандрики на декоративных кронштейнах, балюстрады балконов, декоративные вазоны в нишах, гирлянды, пояса растительного орнамента.

Как уточнили в Центре общественных коммуникаций ЮФУ, обрушение довольно незначительное: оно затронуло потолочное перекрытие на площади всего около трех квадратных метров из-за образовавшейся трещины. В тот же день организовано проведение строительно-технической экспертизы сертифицированной фирмы.

От заключения экспертов зависит окончательное решение о видах ремонтно-восстановительных работ и их сроках. Только тогда станет известно, когда в главном корпусе возобновятся учетные занятия. Пока студенты переведены в другой корпус.

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