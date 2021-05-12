В Краснодар прибыл военный эшелон "Мы - армия страны!"

Новости

Фанаты "Локомотива" закидали бутылками вратаря "Крыльев" 21:22
Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире 21:20
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание" 21:02
Упавшее от ветра дерево убило пенсионерку в Подмосковье 20:56
ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам 20:52
До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:47
Сергей Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 20:06
Москвичей попросили не выходить на улицу 19:56
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 19:49
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США 19:45
Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ 19:34
МИД РФ озвучил позицию России по Договору по открытому небу 19:27
Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин 19:26
Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира 19:08
Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора 18:55
Новый сайт парламента Болгарии взломали сразу после запуска 18:54
Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции 18:17
Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию 17:32
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге 17:31
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины 17:29
Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме 17:26
Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 21:07
Рубрика: Общество

В Краснодар прибыл военный эшелон "Мы - армия страны!"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
В среду в Краснодар прибыл военный поезд патриотической акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"Она стартовала в Москве и приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Краснодар стал 17-м по счету городом, который посетил эшелон.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

А всего до 27 июня поезд побывает в 51 городе России, чтобы поведать историю побед, показать трофеи и современное вооружение Российской армии.

Фото: Николай Грищенко/РГ
Десять тысяч ростовчан посетили военный эшелон "Мы - армия страны"

Военный эшелон, состоит из 17 вагонов, украшенных праздничной символикой в честь Дня Победы. Когда поезд прибывал на главный железнодорожный вокзал Краснодара, взгляды зрителей сразу притягивала новейшая российская военная техника, установленная на платформах - мощный и сверхсовременный танк Т-90, гаубица "Коалиция" и бронеавтомобиль "Тайфун-К", а также два бронеавтомобиля американского производства с многочисленными пробоинами, захваченные у террористов в Сирии.

Все вагоны военного эшелона являются тематическими. Например, в вагоне "Помни о прошлом" размещены музейные экспонаты, артефакты и оружие времен Великой Отечественной войны. А в противовирусном - рассказывается о борьбе военных с пандемией.

- Наша цель - сплочение общества через выставки и экспонаты, посвященные истории и современности нашей страны, - сказал начальник военно-патриотической акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" полковник Юрий Яров. - В эшелоне представлено несколько периодов истории России. Важно напомнить нашим гражданам о том, что было, что есть, и что, возможно, будет в развитии вооруженных сил. Выставки эшелона являются интерактивными.

- Особенно важно, что этот поезд прибыл в Краснодар в дни, когда страна отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, - подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - И конечно, главной целью этой акции является патриотическое воспитание молодежи.

После вступительных слов была объявлена минута молчания в память о погибших в результате недавнего теракта в казанской школе, и только затем акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" официально стартовала в Краснодаре.

Фото: Павел Богуша
Участникии автопробега везут на Байкал капсулу с землей Брестской крепости

Стоит отметить, что мероприятие заинтересовало очень многих жителей Краснодара и за четыре часа, пока поезд находился на железнодорожном вокзале мегаполиса, эшелон посетило несколько тысяч человек. В том числе они смогли осмотреть новейшую российскую военную технику, а также и бронемашины, захваченные у террористов во время военной операции в Сирии.

Многих людей впечатлил вагон противобактериологической службы. В его экспозиции рассказывалось о борьбе ведущих специалистов-вирусологов российской армии против пандемии COVID-19 и спасении заболевших людей.

На разных стендах эшелона зрители также смогли попробовать себя в роли военных и на скорость разобрать и собрать автомат Калашникова и другие образцы стрелкового оружия.

После проведения акции в Краснодаре, военный эшелон отправится по своему маршруту в Севастополь, а от туда - во Владикавказ, Назрань, Саратов и другие города страны.

В регионах Общество Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире
Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США
Сборная России обыграла Швецию в матче Евротура
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19