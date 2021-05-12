В Краснодар прибыл военный эшелон "Мы - армия страны!"

В среду в Краснодар прибыл военный поезд патриотической акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"Она стартовала в Москве и приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Краснодар стал 17-м по счету городом, который посетил эшелон.

А всего до 27 июня поезд побывает в 51 городе России, чтобы поведать историю побед, показать трофеи и современное вооружение Российской армии.

Военный эшелон, состоит из 17 вагонов, украшенных праздничной символикой в честь Дня Победы. Когда поезд прибывал на главный железнодорожный вокзал Краснодара, взгляды зрителей сразу притягивала новейшая российская военная техника, установленная на платформах - мощный и сверхсовременный танк Т-90, гаубица "Коалиция" и бронеавтомобиль "Тайфун-К", а также два бронеавтомобиля американского производства с многочисленными пробоинами, захваченные у террористов в Сирии.

Все вагоны военного эшелона являются тематическими. Например, в вагоне "Помни о прошлом" размещены музейные экспонаты, артефакты и оружие времен Великой Отечественной войны. А в противовирусном - рассказывается о борьбе военных с пандемией.

- Наша цель - сплочение общества через выставки и экспонаты, посвященные истории и современности нашей страны, - сказал начальник военно-патриотической акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" полковник Юрий Яров. - В эшелоне представлено несколько периодов истории России. Важно напомнить нашим гражданам о том, что было, что есть, и что, возможно, будет в развитии вооруженных сил. Выставки эшелона являются интерактивными.

- Особенно важно, что этот поезд прибыл в Краснодар в дни, когда страна отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, - подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - И конечно, главной целью этой акции является патриотическое воспитание молодежи.

После вступительных слов была объявлена минута молчания в память о погибших в результате недавнего теракта в казанской школе, и только затем акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" официально стартовала в Краснодаре.

Стоит отметить, что мероприятие заинтересовало очень многих жителей Краснодара и за четыре часа, пока поезд находился на железнодорожном вокзале мегаполиса, эшелон посетило несколько тысяч человек. В том числе они смогли осмотреть новейшую российскую военную технику, а также и бронемашины, захваченные у террористов во время военной операции в Сирии.

Многих людей впечатлил вагон противобактериологической службы. В его экспозиции рассказывалось о борьбе ведущих специалистов-вирусологов российской армии против пандемии COVID-19 и спасении заболевших людей.

На разных стендах эшелона зрители также смогли попробовать себя в роли военных и на скорость разобрать и собрать автомат Калашникова и другие образцы стрелкового оружия.

После проведения акции в Краснодаре, военный эшелон отправится по своему маршруту в Севастополь, а от туда - во Владикавказ, Назрань, Саратов и другие города страны.