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12.05.2021 14:51
Рубрика: Власть

В Ростове все школы и детсады обеспечат профессиональной охраной

Текст: Лариса Ионова
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Все школы в Ростове-на-Дону необходимо взять под профессиональную охрану. Глава администрации города Алексей Логвиненко принял решение, помимо тревожных кнопок и сигнализации, оснастить учебные заведения постоянной специализированной охраной.

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"Будем искать денежные средства, попросим помощи у главы региона, исследуем внутренние резервы. Вплоть до того, что деньги перераспределим. Необходимо все 100 процентов школ обеспечить специализированной физической охраной", - заявил он.

На сегодняшний день, по информации городских властей, лишь четвертая часть учебных заведений Ростова находятся под охраной профессионалов - росгвардейцев или ЧОПовцев (это 70 школ и 26 детских садов). В большинстве же у входа в здания дежурят вахтеры-пенсионеры.

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