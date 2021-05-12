В Ростове все школы и детсады обеспечат профессиональной охраной

Все школы в Ростове-на-Дону необходимо взять под профессиональную охрану. Глава администрации города Алексей Логвиненко принял решение, помимо тревожных кнопок и сигнализации, оснастить учебные заведения постоянной специализированной охраной.

"Будем искать денежные средства, попросим помощи у главы региона, исследуем внутренние резервы. Вплоть до того, что деньги перераспределим. Необходимо все 100 процентов школ обеспечить специализированной физической охраной", - заявил он.

На сегодняшний день, по информации городских властей, лишь четвертая часть учебных заведений Ростова находятся под охраной профессионалов - росгвардейцев или ЧОПовцев (это 70 школ и 26 детских садов). В большинстве же у входа в здания дежурят вахтеры-пенсионеры.