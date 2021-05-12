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12.05.2021 13:40
Рубрика: Общество

Весь мир - в оранжерее

Энтузиасты из Темрюка вырастили австралийский эвкалипт, иранскую хурму и китайский финик
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 102(8453)
Семья Бурлей в кубанском городе Темрюке известна еще с середины XX века. Мария и Виктор прославились тем, что вывели новый сорт ириса, который назвали "темрюк", а также финик, способный перенести здешние холодные зимы, и назвали его "таманец".
Галина Бурлей: Заниматься надо растениями - и все тогда получится. Фото: РГ/Нил Ракша Галина Бурлей: Заниматься надо растениями - и все тогда получится. Фото: РГ/Нил Ракша
Галина Бурлей: Заниматься надо растениями - и все тогда получится. Фото: РГ/Нил Ракша

Их дочь, Галина Бурлей, продолжила дело родителей, и вырастила на кубанской земле австралийский эвкалипт, иранскую хурму и много других растений, которые в этом климате, казалось бы, ни в коем случае не должны прижиться.

Фото: iStock
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Оранжерея Бурлей находится на улице имени Розы Люксембург в центре Темрюка, в том же самом месте, где и дом. Она совсем небольшая, площадью примерно 25 квадратных метров, но в несколько ярусов уставленная удивительными растениями со всего мира. Здесь есть даже свой крошечный пруд. А сразу за оранжереей начинаются теплицы и земельный участок, который Галина Викторовна смогла засадить так плотно, что занят каждый квадратный сантиметр. Тут нет ни одного, так сказать, обычного растения. О любом из них хозяйка готова рассказывать долго и увлеченно. Корреспонденты "РГ" совершили вместе с ней прогулку по саду, оранжерее и смогли увидеть растения, которые Галина популяризирует в родном крае.

- Вот китайский бамбук, - показывает хозяйка на гиганта высотой три метра, которого трудно спутать с чем-то другим. Только мы привыкли его видеть в тропиках или субтропиках, а вовсе не в умеренном климате Краснодарского края.

- Нет, бамбук у нас развивается очень даже хорошо, - продолжает Галина. - О чем мало кто знает, а жаль. Кстати, это одно из самых быстрорастущих растений в мире, так что за день может вымахать аж на 75 сантиметров! Утром его посадишь, а после обеда он уже высотой по колено. На следующий день - по пояс. И это не сказки. Но бамбук надо огораживать металлопрофилем или чем-то подобным на глубину в полметра - иначе его корни быстро займут весь огород, а вывести их потом невозможно: застилают все пространство.

Галина идет по саду дальше и показывает новое растение - магнолию.

- Это азимина - единственный внетропический род семейства Анноновые, отряда Магнолии. Очень красивая, правда?!

А вот яблоня, которая цветет не белыми, а пурпурными и розовыми бутонами. Ветки буквально усыпаны цветками, а само дерево выглядит очень празднично и сразу приковывает внимание. По словам хозяйки, к осени созревают красивые фиолетово-красные плоды с необычной розовой мякотью. При этом крона дерева хорошо поддается стрижке и ей можно придать любую желаемую форму.

В 80-е годы ирисы были одной из визитных карточек Темрюка и за ними приезжали из всех соседних регионов

Впереди нас ждет тот самый унаби - финик, который вывели родители Галины Бурлей. Сейчас это небольшое плодоносящее дерево известно на Кавказе очень хорошо. Существует уже более 400 его сортов. И почва, и климат Краснодарского края вполне подходят для унаби - в этом ничего удивительного нет. Но...

- Если бы не мои родители, мы бы никогда не начали выращивать здесь унаби, - говорит она. - Они были большими энтузиастами в его популяризации.

Семейная оранжерея, в которой созданы тепличные условия для разных растений, поражает еще больше. Например, в ней можно найти эвкалипт, произрастающий исключительно в Австралии. Или аденантеру из Индии. Она растет только в Юго-Восточной Азии и Австралии... ну и в цветочной лавке Галины Бурлей. А рядом - мексиканский огурец. По виду напоминает грушу, по вкусу - нечто среднее между кабачком, грушей и картошкой. Великолепно тушится, жарится и является чудесным украшением любого стола. Однако для выращивания нужна теплица, поскольку огурец очень теплолюбив. Это древнее культурное растение, известное еще ацтекам и майя.

Фото: iStock
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Переняла Галина Бурлей от родителей и увлечение ирисами. Но, по ее словам, международную гонку в выведении необычных сортов семья не смогла выиграть, несмотря на большой труд и энтузиазм.

- Надо признать, что у американских ирисов лучше родословная и, соответственно, они более красивые, более пышные. У наших цветов родословная значительно беднее, - поясняет Галина Бурлей. - Однако ирисы у моей семьи берут до сих пор. Покупают те, кто ходил еще на лекции к родителям. А мне главное не продать, а рассказать про цветы, какие они, откуда, как их выращивать. Я больше занимаюсь просветительской работой сейчас. К нам приезжают покупать цветы и из Новороссийска, и из Крыма. Многие вспоминают Марию и Виктора Бурлей, потому что знали их еще с детства.

Галина признается, что не занимается селекцией новых сортов растений, а лишь выращивает разные экземпляры, привезенные из всех уголков земного шара, и старается как можно больше рассказать о них посетителям. Полностью увлеченная своим делом, она добилась в нем удивительных высот.

- У нас вот все убеждены, что хурма севернее Сочи на Кубани не растет, - удивляется Галина. - А я говорю, что это не так и она прекрасно может здесь развиваться. Климат и почва подходят для этого дерева. Но плоды получаются вяжущие. Чтобы этого избежать, дереву нужно делать две специальные прививки. Заниматься надо растениями - и все тогда получится.

Ирисы семьи Бурлей
Фото: Из архива семьи Бурлей

Мария и Виктор Бурлей на Кубани прославились в первую очередь как энтузиасты выращивания ирисов и других цветов. Они вывели новый сорт ирисов, который назвали "темрюк". Его особенностью были крепкие стебли растений, приспособленных к условиям Таманского полуострова. В 80-е годы XX века ирисы были одной из визитных карточек Темрюка и за ними приезжали садоводы со всех соседних регионов. Супруги Бурлей были страстными любителями ирисов и могли часами рассказывать об их особенностях. В период цветения подворье Бурлеев становилось настоящей экскурсионной площадкой.

Семья часто выступала с лекциями в городе, сотрудничала с МГУ, не пропустила ни одной выставки и научной конференции, занималась селекцией и интродукцией растений (адаптацией к местным условиям). Итогом их труда стала целая серия интересных гибридов, в том числе фиников, устойчивых к погодным условиям Восточного Крыма и Таманского полуострова, где часто дуют порывистые ветры. Именно отсюда китайский унаби (финик) распространился по Северному Кавказу.

Пурпурное чудо

Одно из самых удивительных растений в оранжерее Галины Бурлей - яркая, пурпурная бугенвиллея, разросшаяся на полстены. Ее родиной является Южная Америка. Она представляет собой вечнозеленый вьющийся кустарник, иногда вырастающий до размера невысокого дерева. Бугенвиллея легко размножается черенками и очень быстро растет, радуя своих хозяев и украшая дом.

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