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12.05.2021 16:01

Грунты поплыли

Новую дорогу на Ямале закрыли на ремонт
Текст: Анатолий Меньшиков (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 103(8454)
Недолго послужила 344-километровая дорога, связавшая региональный центр ЯНАО с Надымом и должная стать финишным отрезком федеральной трассы Тюмень - Сургут - Салехард. В декабре открыто сквозное движение, с 25 апреля его "временно приостановили", а с 12 мая по 12 июня на одном из участков разрешено передвигаться только транспорту, перевозящему социально значимые товары, к примеру, продукты или лекарства.

Весной новая дорога, когда грунтовое основание под ней подтаяло, местами стала буквально расползаться под тяжестью грузовиков и даже под джипами. "Поплыл" не асфальт, а щебеночное покрытие, на которое приходится 183 километра, то есть свыше половины дистанции. Его с отходом вешних вод начнут восстанавливать, укреплять. Но и после этого - с июня по сентябрь - будут действовать жесткие ограничения по массе перевозимых грузов.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Дорожные работы по нацпроекту начались в 45 регионах

Прежде сухопутная связь между двумя городами была возможна только по зимнику, и то в оттепели прекращалась. Ямальцы мечтали о круглогодичном тракте десятилетиями, он жизненно необходим жителям и экономике округа. Строительство длилось почти 10 лет - существенно дольше, чем ожидалось. Предполагалось, что преимущественно будет асфальтобетонное покрытие, но реализовать планы помешала нехватка финансов.

Вводили дорогу в эксплуатацию поэтапно, и так называемые вечномерзлые грунты, оказавшиеся вовсе не вечными, сразу стали устраивать сюрпризы. Кое-где полотно пошло волнами, вздыбилось. Пришлось его заново "отутюживать".

Весной 2013 года проблемную зону между Салехардом и Аксаркой осмотрела группа экспертов - участников научно-практической конференции "Проектирование и строительство дорог в криолитозоне". И сегодня уже рабочую, но ненадежную трассу продолжают изучать: в бюджете заложены средства на мониторинг температурных колебаний, глубины оттаивания почвы, смещения мерзлых грунтов, деформации дорожной конструкции на четырех километровых участках.

Хотя сквозное движение открыли торжественно, подали как инфраструктурное достижение, в профильном департаменте ЯНАО не исключали, что дорога, зимой "сцементированная" холодом, с приходом тепла может и подвести. В прежние времена в Заполярье капитальные трассы строили из массивных плит аэродромного типа. Они тоже "ходят", между ними нарушается стыковка, езда тряская, однако, как показала практика, при догляде и периодическом ремонте служат долго. Вероятно, выбор оптимальной технологии - сегодня ключевая задача.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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