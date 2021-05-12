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12.05.2021 14:18
Рубрика: Власть

Мэр Кургана ушел в отставку

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Курганская городская дума сегодня на внеочередном заседании досрочно прекратила полномочия главы города Андрея Потапова в связи с отставкой по собственному желанию.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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Андрей Потапов начал работать в администрации в 2016 году сначала в должности руководителя, затем главы города. Одна из его заслуг - ликвидация очередей в детсады. При нем были построены и введены в эксплуатацию четыре детских сада-яслей и два пристроя к садикам. Это позволило полностью обеспечить детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях и на 600 мест увеличить количество мест в садиках для детей ясельного возраста. Большая работа проделана по благоустройству дворов и общественных пространств. Всего с 2017 по 2020 год отремонтирован 291 двор и 44 общественных территории. Заметно лучше стали дороги.

- Перед моим преемником и командой администрации стоят важные задачи по дальнейшему созданию комфортных условий для проживания горожан, - сказал в своем итоговом отчете мэр. - Задел есть. Эти проекты и дальше будут реализовываться благодаря поддержке правительства области и федеральным программам.

По решению думы, временно исполнять полномочия главы Кургана до вступления в должность вновь избранного градоначальника будет заместитель главы, директор департамента социальной политики Елена Ситникова, сообщили в пресс-службе администрации.

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