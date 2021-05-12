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12.05.2021 18:14
Рубрика: Происшествия

На челябинских полицейских завели дела за продажу сведений об умерших

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждены уголовные дела в отношении оперативных дежурных и участкового уполномоченного двух районных отделов полиции за получение взяток от владельца конторы ритуальных услуг. Деньги полицейским передавались за информацию об умерших горожанах, сообщили в следственном управлении СК региона.

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- По данным следствия, с 2019 по начало 2021 года четверо сотрудников полиции получили от предпринимателя более 390 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах для последующего оказания их семьям ритуальных услуг, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД региона, которые осуществляют по уголовному делу оперативное сопровождение.

Как сообщили в полицейском главке региона, все четверо сотрудников уже отстранены от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения их вины, они будут уволены из полиции по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Действия полицейских и предпринимателя квалифицированы по статье о получении и даче взяток. Им грозит до 12 лет лишения свободы с крупными штрафами.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей

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