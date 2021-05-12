Отвалы промышленного гидролизного лигнина занимают более 24 гектаров территории Новолялинского городского округа. Накопленные за десятилетия залежи отходов гидролизного и целлюлозного производств не только отравляют окружающую среду, но и могут стать источником пожаров. На днях минприроды Свердловской области одобрило проект их переработки.

Технологию предложило предприятие по благоустройству городов. Речь идет о смешивании отходов с нейтрализующими компонентами, минеральными веществами, удобрениями, в результате чего получается обогащенная почва. Такой "почвообразователь" восстанавливает плодородие любых истощенных земель и повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Предприятие предложило конкретную реализацию идеи - на собственные средства и при помощи собственной техники.

- Проект отвечает главному запросу министерства природных ресурсов и экологии области - он направлен на уменьшение объема накопленных отходов и рекультивацию промышленных территорий. Министерство окажет всю необходимую помощь в его реализации, - подчеркнул глава ведомства Алексей Кузнецов.

Кстати, недавно министр отмечал, что процент переработки промышленных и бытовых отходов в Свердловской области постепенно растет. По его словам, если в 2019-м удалось вторично использовать 37,6 процента образовавшихся за год отходов, то в 2020-м - уже 42. "С обозначенными президентом инструментами этот процесс должен значительно ускориться", - считает Кузнецов.

Напомним: новая экологическая стратегия была изложена президентом РФ в послании Федеральному собранию. В ней говорится о применении с 2021 года механизмов расширенной экологической ответственности производителей РФ и импортеров товаров. Она также призвана поддержать предпринимателей, которые направляют прибыль не на выплату дивидендов, а на структурные экологические проекты.