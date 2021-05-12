Впервые ртуть в воде деревни Шумаки, что в 20 километрах от Челябинска, обнаружили при плановом заборе проб в деревенской школе. Эксперты сразу высказали опасение, что ЧП весьма масштабно: источником опасного металла может быть скважина, питающая водой примерно треть поселения.

С конца апреля специалисты Роспотребнадзора взяли несколько проб из разводящей сети, скважины и накопительного резервуара, в том числе после промывки скважины. И вновь нашли ртуть. Уточним: с 1 мая скважину отключили, для населения организовали подвоз воды в цистернах. Но разговоры о ртути и отсутствие конкретной информации породили беспокойство среди жителей.

Версий попадания металла в воду несколько. Одна из них бытовая: опасное вещество оказалось в трубопроводной системе из-за халатности или неосторожного обращения с ртутьсодержащими приборами. Вторая, техногенная, видит корень проблемы в расположенных неподалеку горнорудных предприятиях. Как считают экоактивисты, добыча медной и золотоносной руды и их переработка могут оказаться причиной эмиссии ртути в природную среду либо опасный металл вымывается из хвостов обогащения и попадает в грунтовые воды. Сколько ртути содержится в этих хвостах, никто не знает - производства закрытые. Но, если версия не лишена оснований, масштаб нештатного события в деревне Шумаки резко возрастает: поселок находится недалеко от города-миллионника.

Специалисты проверили все близлежащие предприятия и установили, что в технологическом процессе ртуть не используется

Между тем областное министерство экологии спешит успокоить жителей и общественность, заявляя, во-первых, о незначительном превышении ПДК ртути в пробах, во-вторых, что это превышение "имеет разовый характер и не несет постоянных негативных последствий". В ведомстве ссылаются на данные Роспотребнадзора: исследования воды из 14 частных скважин, колодцев и ручьев на территории деревни показали, что вода пригодна к употреблению, естественная концентрация ртути - ниже 1/10 ПДК. Это, по мнению чиновников, говорит о локальном характере проблемы.

- Что касается причин, то вероятное влияние промышленности можно исключить практически полностью. Специалисты проверили все близлежащие предприятия и установили, что в технологическом процессе ртуть не используется, не выявлены факты ее хранения или размещения ртутьсодержащих отходов, - спешит развеять сомнения замминистра Виталий Безруков. - Отмечу, что в случае попадания ртути в подземные водные горизонты превышения наблюдались бы постоянно и в других скважинах и водных объектах. Можно исключить и накопительный природный фактор, иначе бы в других скважинах также наблюдалось повышение ПДК.

Тем временем

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора администрацией Первомайского городского поселения приостановлено водоснабжение из представляющей угрозу здоровью водозаборной скважины. Это ограничение затронуло порядка 150 человек, для которых теперь на новом месте решено пробурить более глубокую скважину для снабжения артезианской водой. В вопросе о причинах появления ртути в деревне точка, однако, по-прежнему не поставлена.