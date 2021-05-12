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12.05.2021 15:59

Новая метла

Список общественных работ расширили, чтобы привлечь желающих временно потрудиться
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 103(8454)
Временно подработать кондуктором, мойщиком посуды или чистильщиком мусоропроводов предлагают в Нижнетагильском центре занятости. Если еще год назад основными вакансиями для общественных работ в уральских городах были дворник и уборщик общественных территорий, то сейчас выбор явно расширился. Профессии, конечно, не самые престижные, но перечень уже меньше напоминает раскладку на исправительные работы для "тунеядцев и алкоголиков" из известной советской комедии.

Как пояснили в ведомстве, перечень видов общественных работ ежегодно утверждается постановлением правительства региона. А вот его вариант в конкретном муниципалитете зависит от заявок местных предприятий: чем шире там представлен бизнес, тем больше вариаций и для общественных работ. А разброс предложений, в свою очередь, стимулирует оставшихся без основного дохода людей пойти хотя бы на временную работу.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Финансовый стимул тоже имеется: занятый на общественных работах временный сотрудник должен получать от работодателя зарплату в размере МРОТ - сейчас это 14 710 рублей. При этом за ним сохраняется право на пособие по безработице и возможность получить материальную поддержку от центра занятости (дополнительно 3450 рублей). Впрочем, в зарплатном вопросе, как мы выяснили, есть нюансы.

Корреспондент "РГ" позвонил в Нижнетагильский центр занятости, чтобы уточнить, можно ли прямо сейчас устроиться кондуктором в трамвай и гарантирована ли минимальная зарплата. С вакансией, как оказалось, никаких проблем, а вот рассчитывать доходы нужно осторожно: зарплата все-таки зависит от отработанных смен. Но при этом заверили, что готовы подобрать и удобный график работы, и надежного работодателя.

О формате общественных работ как об одном из методов борьбы с безработицей вспомнили весной прошлого года, когда из-за пандемии обострилась ситуация на рынке труда. Минтруд предложил организовать места для временной занятости не только в муниципалитетах, но и на предприятиях, чтобы сохранить кадры. Так, из-за сокращения объема заказов на одном из крупных металлургических заводов Среднего Урала вынуждены были остановить часть производственных цехов. Высвободившимся квалифицированным сотрудникам (около тысячи человек) предложили временно стать уборщиками и малярами - благоустраивать территорию завода, получая за это минимальную заработную плату. Часть расходов на их зарплату (более 10 миллионов) покрыла казна.

Всего на создание дополнительных мест правительство РФ выделило более 4 миллиардов рублей, что позволило временно трудоустроить более 80 тысяч человек. В Свердловской области в нынешнем году планируется привлечь к общественным работам 7362 человека, на начало апреля временно сменили квалификацию только 1350 безработных - менее 20 процентов от намеченных показателей. Впрочем конец мая и летние месяцы традиционно считаются самыми загруженными у "общественников". И наибольшая активность традиционно отмечается в малых городах и сельских населенных пунктах.

Между тем

По данным исследования департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в первом квартале 2021 года профессией с самым высоким неудовлетворенным спросом на рабочую силу стала "уборщик производственных и служебных помещений": число вакансий, размещенных на биржах труда региона (2341), в 5,8 раза превышает количество безработных той же профессии (401).

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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