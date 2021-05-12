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12.05.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

На Урале школьник выстрелил в сверстника из найденного в парке пистолета

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Следствие раскрыло подробности инцидента с огнестрельным ранением школьника в Челябинске. По предварительным данным, в него выстрелил сверстник из найденного в парке травматического пистолета, сообщили в следственном управлении СК региона.

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- Информация о том, что в больницу с травмой головы госпитализирован восьмилетний мальчик, поступила в правоохранительные органы вечером 9 мая, - говорит представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, пострадавший с девятилетним сверстником при прогулке в парке нашли травматический пистолет, после чего один из них ранил другого.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в одной из квартир в Курчатовском районе, где пострадавший ребенок находился в компании сверстников. По всей видимости, к трагедии привело баловство с оружием.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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