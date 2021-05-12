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12.05.2021 12:21
Рубрика: Общество

Ученые проверили на радиоактивность пыль с улиц мегаполисов

Текст: Татьяна Воробьева
Ученые из УрФУ из Института промышленной экологии УрО РАН измерили суммарную альфа- и бета-радиоактивность пыли в трех городах, представляющих разные климатические, геологические и экономические зоны - в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Задача ставилась - оценить уровень ее естественной радиоактивности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

То есть речь именно о тех атомах, способных к распаду, которые возникли одновременно с планетой и присутствует в воздухе, воде, земной коре. В городах радионуклиды могут находиться в городской грязи, которая состоят из пыли, частиц почвы, строительных материалов и мелкого бытового мусора.

Фото: NICOLAS ASFOURI / AFP
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При этом, отмечают в пресс-службе уральского вуза, более прочих распространены уран и торий - именно они обеспечивают почти всю природную радиоактивность. Эти два элемента попадались во всех фракциях, которые собирали для анализа: в поверхностных наносах на обочинах дорог, во дворах, на парковках и в лужах на территориях жилых кварталов.

"Мелкопесчаная фракция наносов в городах имела более высокие уровни суммарной альфа-активности, чем пылевая фракция. Кроме того, химический анализ показал, что такие фракции содержат максимальное количество урана и тория. Можно сделать вывод, что альфа-активность современных наносов обусловлена распадом этих природных радионуклидов", - говорится в сообщении УрФУ.

Любопытно, что размер частиц, имеющих максимальную бета-активность, в городах отличался: для Екатеринбурга это был песок, а для Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону - пыль. Эксперты связали эти отличия с геологическим положением мегаполисов.

Фото: Прокуратура Оренбургской области
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Источниками бета-излучения в пробах оказались природные радий и изотоп калий-40. "Обнаруженные содержания радионуклидов не превышают нормы и не вносят вклада в радиоактивное облучение населения", - подчеркивают авторы исследования. При этом миграция и накопление радионуклидов вместе с осадочным материалом в городах не зависит от климата и промышленного развития.

Вывод: городская грязь хоть и крайне неприятна, может содержать аллергены и тяжелые металлы, но имеет преимущественно не техногенное происхождение, а уровень ее радиации не превышает норму и не опасен для человека.

Кстати по словам Андриана Селезнева, кандидата геолого-минералогических наук и старшего научного сотрудника Института промышленной экологии УрО РАН, когда в 2007 году в начинались исследования городской грязи, в некоторых жилых районах Екатеринбурга уровни удельной активности техногенного радиоактивного изотопа цезий-137 в отложениях в лужах соответствовали низкоактивным радиоактивным отходам. Правда, даже те концентрации специалисты признали безопасными. А со временем замена грунтовых покрытий и более качественная уборка привели к снижению содержания цезия-137 в городе.

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