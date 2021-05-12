Туры в сельскую глубинку для покупки фермерских продуктов организуют в регионе с февраля 2021-го. Замысел таков: туристы, жители областного центра, могут не только узнать историю малых поселений, но и познакомиться с интересными, порой экзотическими производствами, приобрести их продукцию, которую не встретить в городских сетевых магазинах. За несколько месяцев пассажиры "продуктовых рейсов" посетили около трех десятков хозяйств в 16 населенных пунктах, а те, в свою очередь, выручили от продажи своих товаров около 300 тысяч рублей. Хотя ценнее, говорят, возможность продвинуть свое дело.

Где-то любят поострее

Мысль объединить сельский туризм с шопингом пришла сотрудникам центра "Мой бизнес" (бывшей "Территории бизнеса", учрежденной правительством области для выполнения нацпроекта "Поддержка малого и среднего предпринимательства"). В этом симбиозе инициаторы увидели инструмент поддержания активности и уровня жизни в селе, с одной стороны, а с другой - расширения рынков сбыта для фермеров.

- Это наше оригинальное предложение, - говорит руководитель Центра поддержки фермерства Челябинской области Елена Азарова. - Возможно, в других регионах и есть что-то подобное, но мы сделали ставку на свой опыт. Шоп-тур - это первое касание, возможность свести вместе производителя фермерской продукции и потребителя, дать толчок сельскому предпринимательству.

Нащупывая формат, организаторы пригласили в первую поездку в качестве неформальных экскурсоводов представителей сельской интеллигенции - бывшего учителя Марину Валитову, главного редактора районной газеты Лилию Девальд, которые в перерывах между остановками делились с гостями местными легендами и историями, не давая им скучать.

Но главное все же - это бизнес. Так, городских туристов приняли в компании "Челябэкопродукт", которая в райцентре Миасское производит натуральные морсы.

- Мы и раньше получали господдержку, - отмечает директор предприятия Александр Иванов. - Она помогла изучить китайский рынок, предпочтения жителей Поднебесной, куда мы возили свои напитки. Если осваивать это направление, нужно учитывать восточную специфику. Китайцы любят что-нибудь поострее, например, вкус "малина - чили", "черная смородина - черный перец". И у нас дома, судя по всему, морсы тоже пришлись по вкусу: получили три золотых медали на выставке "Агро-2020".

Участникам шоп-тура организаторы показали производство квашеной капусты в селе Шумово. Глава хозяйства Антон Козлов признает: на путь переработки подтолкнула невысокая рентабельность продажи выращенного урожая. Сегодня предприниматели реализуют соленья под собственным брендом, собираются расширить ассортимент за счет корейской моркови, сока квашеной капусты. Особо подчеркивают, что все рецепты - домашние, семейные.

Возможность по-новому взглянуть на бизнес для нас самих стала новостью. Это заряжает, заставляет быстрее двигаться, говорит предприниматель

Останавливались гости и у овощевода Зинатуллы Абитова. Рядом с деревней Якупово вместе с сыном Мирасом он арендует 350 гектаров земли для выращивания картофеля. Чтобы не зависеть от перекупщиков, которые в отдаленных деревнях диктуют низкие закупочные цены на овощи, сельские бизнесмены хотят строить картофелехранилище. И самый неожиданный поворот - гостевой бизнес.

- Почему бы не попробовать? - рассуждает Абитов. - Я большой трехэтажный дом построил. Думал, здесь поселятся дети, внуки, но все разъехались. Не стоять же ему без дела. Хорошая рыбалка, свежий воздух - все это гарантируется.

Дело на вырост

Организация шоп-туров - процесс тонкой настройки, констатирует старший консультант центра "Мой бизнес" Ирина Асанова. Вначале исполнители нацпроекта ищут в селах яркие проекты. Часть предпринимателей - неоднократные получатели господдержки, старые знакомые. Учитываются также заполненные заявки на сайте: кто из сельских коммерсантов заинтересован в публичности - откликается, заходит в программу. Областные специалисты выезжают для консультаций в глубинку и там с управлениями сельского хозяйства дополняют пул участников.

- Своих кандидатов предлагает минсельхоз области. Но, как правило, это более крупные хозяйства, а наша категория - "малыши", которые только встают на ноги, - подчеркивает контент-директор центра "Мой бизнес" Ольга Третьякова. - Причем интересны не столько сырьевики, сколько переработчики, которым нужна раскрутка. Они понимают, что такие возможности для продвижения, которые дает шоп-тур, самостоятельно не найти. К тому же упрощается путь в акселерационную программу "Готовый продукт". В первый поток попали девять малых сельхозпроизводителей, к осени будем набирать еще одну группу.

- В этом проекте их буквально водят за руку, - уточняет Елена Азарова. - Если у аграриев есть проблемы с технологиями, эксперты помогают отладить их. Разобрались - получают сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. Прошли и этот этап - занимаются упаковкой, чтобы у покупателя не возникло отторжения, далее выверяют стратегию, помогают с контрактами. Под такую опеку попало хозяйство из Златоуста, возглавляемое Рафаилом Якуповым. На полученный грант частники закупили технику, молочное поголовье и теперь подступаются к изготовлению сыров. Это идеальный вариант, потому что можно, не совершая ошибок, сразу правильно поставить дело.

Еще бонусом для участников "продуктового туризма" становится внимание к ним туристических агентств, которые "забирают" предпринимателей у исполнителей нацпроекта, устраивают собственные экскурсии, включая новичков в свои логистические схемы. Последним это обеспечивает выручку, постоянный рынок сбыта. Представители туркомпании "Путеводитель" после участия в шоп-туре разработали коммерческий маршрут "В гости к нанайке", до конца года должны появиться еще три подобных маршрута.

Фермы и фирмы

Предприниматели подтверждают: экскурсионная деятельность, открывающая двери в большой мир, способна "расшевелить" бизнес. Доволен переменами Сергей Тарасов из Кунашакского района, владелец предприятия "Кочевые пасеки Тарасова". Недавно он как участник туров рассказывал городским детям о пчелах, о которых те больше знают из мультиков. Теперь готовится принять другую группу. Это само по себе стимулирует, плюс реклама "выстреливает", увеличивая поток клиентов.

Сергей с женой держат пасеку - около ста пчелосемей, в поисках разнотравья они кочуют не только по Южному Уралу, но и по Башкирии, Курганской области. Помимо меда продают пергу - пчелиный хлеб, которым взрослые особи выкармливают в ульях молодь, поставляют заказчикам маточное молочко, как говорят пасечники, эффективное для реабилитации перенесших операции людей, востребованное и в косметических целях. Еще делают свечи из натурального воска, недавно стали производить мыло с добавлением гречишного и липового меда - оно получается "мягким", приятным для кожи. А сейчас главу хозяйства занимает строительство передвижного апи-домика, где клиентам предложат сон на ульях - во всех смыслах целебный.

- Там такой запах меда, прополиса, нектара трав - настоящая ароматерапия, природная ингаляция, от которой погибают патогенные микробы. Она оказывает благотворное влияние на весь организм - легкие, сердечно-сосудистую систему. А вы слышали, как гудят рабочие пчелы? Этот звук расслабляет, успокаивает, - эмоционально объясняет Тарасов новый замысел.

Подобно Сергею расширили свои планы владельцы осетровой фермы "FISH_ka", также из Кунашакского района.

- Возможность по-новому взглянуть на бизнес для нас самих стала новостью, - говорит предприниматель Марат Хабибуллин. - Жили и жили - а потом получили толчок. Это заряжает, заставляет быстрее двигаться.

Сейчас владельцы осетровой фермы не только продают живую рыбу и копчености, но и оборудовали лабораторию, где показывают туристам последствия загрязнения воды, подумывают об организации платной рыбалки на искусственном водоеме. Еще участвуют в благотворительных акциях, вместе с единомышленниками раздают землякам подрощенных цыплят, чтобы, как говорят, стимулировать развитие семейных подворий, приучать к труду детей поколения гаджетов.

Движение "Поддержи своих", в котором рыбоводы также состоят, предполагает ориентацию на собственный продукт. Мол, если жители станут покупать местное молоко, одно это уже обеспечит району дополнительные 15 миллионов рублей. Значит, продолжает Хабибуллин, нужны и магазины особого формата, делающие ставку на районные товары. Философия движения предполагает взаимовыручку: если у кого-то из предпринимателей есть свободные площади, их могут предоставить нуждающимся коллегам вообще без арендной платы.

P. S.

Сегодня сыроварня из деревни Султаново, выпускающая сыры качотта, пармезан, монтазио по итальянским технологиям, участник Первого национального конкурса региональных брендов "Вкусы России" и первых же "продуктовых рейсов", заходит в один из престижных магазинов Челябинска.

- У предпринимателей, понимающих, что выпавшим шансом нужно воспользоваться, дела постепенно идут в гору. Они осваивают Интернет, соцсети, монетизируют известность в увеличение продаж, связи с торговлей. Мы помогаем, но даем не рыбу, а удочку, чтобы ее ловить, - объясняет особенности регионального подхода Елена Азарова.

Шоп-туры как инструмент поддержки сохранятся до конца года. Затем кураторы подсчитают, во что обошелся проект, окупится ли налоговыми поступлениями подросшего бизнеса, и примут решение о дальнейшей его судьбе. Пока, говорит Азарова, все идет, как задумывалось.