Новости

Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 09:23
Создатели объяснили "убийственный" дизайн Су-57 09:18
Индия установила новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки 08:55
Бразилия отказалась от препарата AstraZeneca при вакцинации беременных 08:22
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья 07:55
Володин сообщил о подготовке мер по ограничению использования пальмового масла 07:52
Омбудсмен: Устроивший стрельбу в школе Казани на учете не состоял 07:42
Овечкин установил антирекорд по голам за сезон 07:15
Во Франции глава генштаба призвал военных уйти в отставку из-за письма властям 06:37
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне 06:33
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году 06:14
На Кубе начали прививать от COVID-19 местным препаратом Abdala 06:08
Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС 05:55
Власти Флориды объявили режим ЧП из-за перебоев в поставках топлива 05:28
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров 04:51
В ВОЗ сообщили о снижении числа заражений и смертей от COVID-19 в мире 04:37
НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС 03:30
Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали еще три человека 02:56
Военные Сирии при поддержке ВКС уничтожили более трехсот террористов 02:19
Турция с 15 мая отменит ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов из 16 стран 02:08
США продлили на год санкции против Йемена 00:53
Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль остановить насилие 00:51
Армия Израиля сообщила о запуске свыше 600 ракет из сектора Газа 00:31
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 00:24
Трамп объяснил конфликт на Ближнем Востоке слабостью Байдена 00:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 08:15
Рубрика: Общество

Кот-искусствовед

В курганских музеях предлагают необычным способом увеличить посещаемость
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 102(8453)
В Курганской области собираются привлечь посетителей в музеи с помощью котов. Правда, мнения на этот счет сильно разделились и окончательное решение еще не принято.
Каждый год во время акции "День эрмитажного кота" хвостатым дарят подарки, например новый домик. Фото: Игорь Руссак/РИА Новости Каждый год во время акции "День эрмитажного кота" хвостатым дарят подарки, например новый домик. Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Каждый год во время акции "День эрмитажного кота" хвостатым дарят подарки, например новый домик. Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Как сообщила "РГ" начальник регионального управления культуры Дарья Твердохлебова, предложение поступило в областное музейное объединение после широкого освещения в СМИ конкурса-переписи котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга. Инициаторы ссылаются на опыт тамошних музеев, в том числе Эрмитажа, и полагают, что усатые и хвостатые мурлыки будут создавать дружественную среду для посетителей. Идею обсудили на совещании руководителей подразделений музейного объединения, но к единому мнению не пришли.

Фото: twitter@NHKニュース
В Японии кошка на сутки возглавила полицейский участок

"РГ" обратилась к экспертам: что они думают об идее взять котов на службу к музейщикам?

Любовь Кочарина, искусствовед:

- Нам трудно равняться на Эрмитаж хотя бы потому, что у нас не так много помещений. Кстати, во время учебы в Санкт-Петербургской академии художеств я каждый год на практике работала в Эрмитаже, но котов в музейных залах не видела. Они существуют в отдельном пространстве. Это во-первых. А во-вторых, если обратиться к истории, изначально котов в Эрмитаже завели для истребления грызунов. В годы Великой Отечественной войны здание наводнили полчища крыс и мышей, которые могли уничтожить произведения искусства.

Увидит кошка на картине солнечный зайчик - не успеете глазом моргнуть, как она уже будет висеть на раме

Если речь идет о создании дружественной среды и привлечении посетителей, то это забота, на мой взгляд, сотрудников музея, и они с ней отлично справляются. А если уж так хочется посмотреть на котов, они в художественном музее давно запечатлены в произведениях скульпторов-анималистов, графике, живописи, декоративно-прикладном творчестве. И таким образом прекрасно исполняют функцию формирования особой атмосферы.

Алена Кривохижина, инструктор-фелинолог:

- Если котов предлагают завести для ловли мышей, я не вижу препятствий. Хотя существует масса других способов борьбы с грызунами. Если разговор идет о котах в музейных залах, то тут все гораздо сложнее. Я занимаюсь кошками десять лет, но не совсем представляю, как они смогут привлечь посетителей к музейным экспозициям. Жизнь кошек - целая наука, а их содержание - огромный кропотливый труд. Прежде чем заводить этих животных в общественном месте, следует хорошо изучить их характер и повадки.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В Москве открылся первый коворкинг для тех, кто неравнодушен к кошкам

Кошки очень самостоятельные, плохо поддаются дрессировке, их действия трудно предугадать. Увидят на картине солнечный зайчик - не успеете глазом моргнуть, как они уже будут висеть на раме. Могут разбить хрупкую скульптуру, поцарапать стенд. В музее, как правило, установлена охранная сигнализация. На каждый прыжок техника начнет срабатывать. Кроме того, кошки привыкли хорошо ориентироваться в помещении. Если им что-то показалось опасным или вдруг захотелось в туалет, они должны знать, где спрятаться и где стоит их лоток. Кроме того, следует помнить, что кошки вызывают у людей аллергию и могут поцарапать, если их навязчиво гладить или брать на руки. Как бы в этом случае не получить обратный эффект и не отпугнуть от музея ценителей искусства. Думаю, более уместно разделить музейные экспонаты и животных. Скажем, обустроить специальное место, где у кошек будет свой домик, прыгалки, лазалки и другие развлечения. Желающие смогут понаблюдать за игрой пушистиков через стекло.

Кстати

Недавно в Кургане открылось первое котокафе. Посетителям предлагают отдохнуть и расслабиться в компании умных, добрых и игривых котиков. Все они когда-то были беспризорниками или отказниками, после прохождения необходимых ветеринарных процедур нашли приют в кафе и теперь заряжают людей позитивом.

В регионах Общество Природа Общество Ежедневник Образ жизни Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19