В Курганской области собираются привлечь посетителей в музеи с помощью котов. Правда, мнения на этот счет сильно разделились и окончательное решение еще не принято.

Как сообщила "РГ" начальник регионального управления культуры Дарья Твердохлебова, предложение поступило в областное музейное объединение после широкого освещения в СМИ конкурса-переписи котов, которые служат в учреждениях культуры Санкт-Петербурга. Инициаторы ссылаются на опыт тамошних музеев, в том числе Эрмитажа, и полагают, что усатые и хвостатые мурлыки будут создавать дружественную среду для посетителей. Идею обсудили на совещании руководителей подразделений музейного объединения, но к единому мнению не пришли.

"РГ" обратилась к экспертам: что они думают об идее взять котов на службу к музейщикам?

Любовь Кочарина, искусствовед:

- Нам трудно равняться на Эрмитаж хотя бы потому, что у нас не так много помещений. Кстати, во время учебы в Санкт-Петербургской академии художеств я каждый год на практике работала в Эрмитаже, но котов в музейных залах не видела. Они существуют в отдельном пространстве. Это во-первых. А во-вторых, если обратиться к истории, изначально котов в Эрмитаже завели для истребления грызунов. В годы Великой Отечественной войны здание наводнили полчища крыс и мышей, которые могли уничтожить произведения искусства.

Увидит кошка на картине солнечный зайчик - не успеете глазом моргнуть, как она уже будет висеть на раме

Если речь идет о создании дружественной среды и привлечении посетителей, то это забота, на мой взгляд, сотрудников музея, и они с ней отлично справляются. А если уж так хочется посмотреть на котов, они в художественном музее давно запечатлены в произведениях скульпторов-анималистов, графике, живописи, декоративно-прикладном творчестве. И таким образом прекрасно исполняют функцию формирования особой атмосферы.

Алена Кривохижина, инструктор-фелинолог:

- Если котов предлагают завести для ловли мышей, я не вижу препятствий. Хотя существует масса других способов борьбы с грызунами. Если разговор идет о котах в музейных залах, то тут все гораздо сложнее. Я занимаюсь кошками десять лет, но не совсем представляю, как они смогут привлечь посетителей к музейным экспозициям. Жизнь кошек - целая наука, а их содержание - огромный кропотливый труд. Прежде чем заводить этих животных в общественном месте, следует хорошо изучить их характер и повадки.

Кошки очень самостоятельные, плохо поддаются дрессировке, их действия трудно предугадать. Увидят на картине солнечный зайчик - не успеете глазом моргнуть, как они уже будут висеть на раме. Могут разбить хрупкую скульптуру, поцарапать стенд. В музее, как правило, установлена охранная сигнализация. На каждый прыжок техника начнет срабатывать. Кроме того, кошки привыкли хорошо ориентироваться в помещении. Если им что-то показалось опасным или вдруг захотелось в туалет, они должны знать, где спрятаться и где стоит их лоток. Кроме того, следует помнить, что кошки вызывают у людей аллергию и могут поцарапать, если их навязчиво гладить или брать на руки. Как бы в этом случае не получить обратный эффект и не отпугнуть от музея ценителей искусства. Думаю, более уместно разделить музейные экспонаты и животных. Скажем, обустроить специальное место, где у кошек будет свой домик, прыгалки, лазалки и другие развлечения. Желающие смогут понаблюдать за игрой пушистиков через стекло.

Кстати

Недавно в Кургане открылось первое котокафе. Посетителям предлагают отдохнуть и расслабиться в компании умных, добрых и игривых котиков. Все они когда-то были беспризорниками или отказниками, после прохождения необходимых ветеринарных процедур нашли приют в кафе и теперь заряжают людей позитивом.