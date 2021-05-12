В Новом Уренгое самолет получил повреждения после посадки

Борт авиакомпании "Ямал", следовавший из Тюмени в Новый Уренгой, получил дефекты в аэропорту прилета.

"На визуальном осмотре были обнаружены повреждения входного направляющего аппарата и недопустимые повреждения лопатки вентилятора левого двигателя", - цитирует "Интерфакс" представителя кампании-перевозчика.

Посадка прошла штатно, и никто из находившихся в салоне лайнера 87 пассажиров и шестерых членов экипажа не пострадал.

Причиной ЧП, вероятнее всего, послужил дефект взлетно-посадочной полосы. Как ранее сообщал исполнительный директор аэропорта Роман Бочков, этот летный сезон у воздушной гавани будет напряженным, так как будет проходить в условиях реконструкции аэродрома, в том числе - ВПП. Работы будут производиться во время промежутков между полетами воздушных судов по 16 часов (в вечернее и ночное время).

"При осмотре летного поля на полосе обнаружены повреждения межплитных швов и камни", - уточнили в информационном агентстве. Информацию об инциденте передадут в Росавиацию.