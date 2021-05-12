Новости

Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 09:23
Создатели объяснили "убийственный" дизайн Су-57 09:18
Индия установила новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки 08:55
Бразилия отказалась от препарата AstraZeneca при вакцинации беременных 08:22
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья 07:55
Володин сообщил о подготовке мер по ограничению использования пальмового масла 07:52
Омбудсмен: Устроивший стрельбу в школе Казани на учете не состоял 07:42
Овечкин установил антирекорд по голам за сезон 07:15
Во Франции глава генштаба призвал военных уйти в отставку из-за письма властям 06:37
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне 06:33
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году 06:14
На Кубе начали прививать от COVID-19 местным препаратом Abdala 06:08
Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС 05:55
Власти Флориды объявили режим ЧП из-за перебоев в поставках топлива 05:28
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров 04:51
В ВОЗ сообщили о снижении числа заражений и смертей от COVID-19 в мире 04:37
НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС 03:30
Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали еще три человека 02:56
Военные Сирии при поддержке ВКС уничтожили более трехсот террористов 02:19
Турция с 15 мая отменит ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов из 16 стран 02:08
США продлили на год санкции против Йемена 00:53
Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль остановить насилие 00:51
Армия Израиля сообщила о запуске свыше 600 ракет из сектора Газа 00:31
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 00:24
Трамп объяснил конфликт на Ближнем Востоке слабостью Байдена 00:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 07:42
Рубрика: Общество

Что в тарелке?

Как родители могут проверить школьные столовые
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 102(8453)
В России более 7 миллионов учеников младших классов получают горячее, здоровое, а главное - бесплатное питание в школах. Правда, проблем на местах еще хватает: недобросовестные поставщики, холодная еда, просроченные продукты... Последние громкие случаи - отравления детей в Красноярском крае и Забайкалье.
В России более 7 миллионов учеников младших классов получают горячее, здоровое, бесплатное питание в школах. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС В России более 7 миллионов учеников младших классов получают горячее, здоровое, бесплатное питание в школах. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
В России более 7 миллионов учеников младших классов получают горячее, здоровое, бесплатное питание в школах. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минпросвещения уже разработало порядок доступа родителей в школьные столовые. Более того, к 1 сентября ведомство вместе с Общероссийским народным фронтом создадут регламент участия родителей в общественном контроле над всеми вопросами питания школьников. В каждом регионе будет разработан свой стандарт организации питания. Для мам и пап проведут обучающие семинары.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах

- Родителям будет отдана решающая роль в общественном контроле над организацией питания их детей. Причем не только над качеством продуктов, но и временем приема пищи, чтобы исключить ситуации, когда ребенок не успевает поесть или ест в неудобное время из-за занятий физкультурой, - прокомментировал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Кто любит рыбные котлеты?

Регионы уже начали продвигать интересные инициативы родителей. Так, в школе N 1 города Новодвинска Архангельской области мамы вместе с социальным педагогом школы три раза в неделю приходят в столовую, чтобы оценить: что школьники съедают, а что - выбрасывают? По итогам проверки меню на следующий учебный год корректируется. В Белгородской области родители тоже участвуют в дегустациях - им предлагается позавтракать, пообедать и даже пополдничать.

В Липецкой области среди учеников проводились опросы, какие блюда дети хотят видеть на столах, а какие - нет. Самым нелюбимым продуктом оказалась белая рыба. Найден компромисс.

"Ребятам не по вкусу пришлись рыбные котлеты. Конечно, все это субъективно, но наша задача - накормить детей, а значит, пришлось найти решение, которое всех устроит. Заменили котлеты на тушеную рыбу с овощами. И, знаете, ситуация изменилась, дети стали доедать свои порции", - рассказала повар школы N 47 г. Липецка Лариса Фомина.

Итальянские каникулы

Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
В 2021 году в российских школах появятся 2500 советников по воспитанию

В школьных столовых Череповца Вологодской области появились блюда итальянской кухни после опросов, проведенных среди школьников и их родителей. Теперь школьники смогут попробовать биточки из куриного филе, запеченные с сырным кремом, или рыбные биточки с овощным соусом. Из ассортимента школьной столовой можно будет также выбрать куриный бульон с крутонами, тушеную капусту с курицей. Появятся даже паста болоньезе или, проще говоря, макароны с фаршем под томатным соусом.

Витаминная тарелка

В Вологодской области в детсадах по просьбам родителей запустили программу "Витаминная тарелка". Чтобы поддержать и укрепить иммунитет малышей, им каждый день в дополнение к основному питанию выдают бесплатно свежие фрукты и овощи. Приоритет - закупке овощей и фруктов у местных производителей.

А как у них?

Российский опыт организации питания школьников - для всего мира, на самом деле, уникальный. Его уже перенимают в Армении, Киргизии, Таджикистане, Никарагуа, Иордании и на Кубе, сообщает минпросвещения. Успешные российские практики в сфере школьного питания будут представлены в рамках подготовки к саммиту ООН по продовольственным системам, который пройдет в сентябре 2021 года в Нью-Йорке.

Конкретно

Школьное питание - под контроль

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Законодатели предложили меры для улучшения качества питания в школах

Порядок доступа родителей в школьные столовые. Главные тезисы:

1. Мамы и папы должны сообщить о своем желании участвовать в мониторинге питания директору школы. Более того - войти в состав специальной комиссии (по решению управляющего совета или совета родителей школы).

2. Родители, входящие в состав комиссии по контролю за организацией питания, должны иметь личные медицинские книжки, отрицательный ПЦР-тест.

3. Допуск родителей в столовые должен согласовать школьный медицинский работник (или другое ответственное лицо).

Что можно проверить?

- оценить соответствие блюд утвержденному меню,

- санитарно-техническое содержание обеденного зала,

- состояние мебели, посуды,

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников,

- качество уборки столовой,

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности пищи.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ксения Колесникова
Общество Образование Общество Семья и дети

Главное сегодня

В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19