Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Чтобы чувствовать себя счастливыми, жителям России нужно иметь среднемесячный доход в размере 173 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Как передает РИА Новости, с 14 апреля по 10 мая опросили 2,5 тысячи экономически активных россиян в 541 населенном пункте. И оказалось, что всего за четыре месяца запросы россиян выросли - в 2020 году при аналогичном опросе сумма была поскромнее - 155 тысяч рублей.

Дороже всего свое счастье оценивают жители Москвы - им необходимо 224 тысячи рублей в месяц. На втором месте Владивосток (200 тысяч рублей), на третьем - Ростов-на-Дону (195 тысяч рублей). Самые скромные запросы в Кирове, Липецке и Оренбурге - тамошним жителям, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходим ежемесячный доход в 132, 136 и 137 тысячи рублей соответственно.

Больше всего денег для счастья требуется мужчинам - 192 тысячи, хотя больше денег тратят женщины, запросы которых ограничиваются суммой в 155 тысяч рублей. Наиболее высокие запросы у россиян в возрасте от 35 до 44 лет - 198 тысяч рублей. Скромнее всего молодежь до 24 лет - ей для счастья нужно 130 тысяч рублей в месяц.