Новости

Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции 18:17
Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию 17:32
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге 17:31
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины 17:29
Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме 17:26
Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке 17:26
Умершего от COVID актера Владимира Качана похоронили в Москве 17:09
Сильный ветер повалил деревья в Москве 17:06
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем 16:59
Абрамченко: Цены на продовольствие в России растут умереннее мировых 16:57
МИД РФ: Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие 16:52
Борт МЧС с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву 16:43
Путин объяснил отток населения из Омской области 16:22
До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн 16:20
Объявлены лауреаты Межгосударственной премии "Звезды Содружества" 16:20
Китай показал новейшую подлодку 16:20
СБУ включила рэпера Моргенштерна в список угроз национальной безопасности 16:13
Хуснуллин: Судьба льготной ипотеки определится к середине июня 16:11
Более 2,5 тыс. IT-компаний появилось после объявления мер поддержки 16:09
Ливни в Москве и Подмосковье задержатся на пять дней 16:07
Новак: Средства ФНБ могут пойти на энергообеспечение БАМа и Транссиба 16:06
ЦБ хочет давать налоговый вычет по ИИС только по российским бумагам 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 16:59
Рубрика: Власть

Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 12 мая, Национальный центр управления обороной РФ сообщил об иностранных воздушных самолетах, барражировавших у нашей границы в небе над нейтральными водами Черного моря.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО

По данным Минобороны России, средства контроля воздушного пространства засекли объекты, приближающиеся к российским рубежам. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. "Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Напомним, что за два дня до этого уже возникала аналогичная ситуация. Тогда для идентификации чужих самолетов наше командование тоже поднимало в небе перехватчики Су-27. Их летчики доложили о рейде над Черным морем самолетов тактической авиации ВВС Франции "Мираж-2000".

Вряд ли назовешь совпадением, что нынешний полет французов совпал по времени с заходом в акваторию Черного моря патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции. Он второй день находится в нейтральных водах, где все его перемещения отслеживают российские черноморцы.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Мишустин осудил жадность производителей и торгсетей
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов