Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем

В среду, 12 мая, Национальный центр управления обороной РФ сообщил об иностранных воздушных самолетах, барражировавших у нашей границы в небе над нейтральными водами Черного моря.

По данным Минобороны России, средства контроля воздушного пространства засекли объекты, приближающиеся к российским рубежам. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. "Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Напомним, что за два дня до этого уже возникала аналогичная ситуация. Тогда для идентификации чужих самолетов наше командование тоже поднимало в небе перехватчики Су-27. Их летчики доложили о рейде над Черным морем самолетов тактической авиации ВВС Франции "Мираж-2000".

Вряд ли назовешь совпадением, что нынешний полет французов совпал по времени с заходом в акваторию Черного моря патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции. Он второй день находится в нейтральных водах, где все его перемещения отслеживают российские черноморцы.