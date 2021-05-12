Русист из Молдовы представила "Новейший словарь COVIDных слов"

"Вируспруденция", "гречкохайп", "зависанцы", "зумчилка" - поиск новых слов и изучение того, каким способом они были образованы, не только помогли развить языковые способности детей, эта работа объединила школьников, снимала напряжение и способствовала осознанию и принятию изменений, произошедших в нашей жизни в связи с пандемией", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Молдовы Алла Чикаленко.

Алла Чикаленко работает в Мокрянской русской средней общеобразовательной школе. С ее точки зрения, дистанционное обучение является достижением прогресса.

Главным "пандемийным" исследовательским проектом для школьников стало создание собственного словаря ковидных слов. Любой язык, пишет русист, живой и гибкий, и он не может не реагировать на новые явления и события, которые возникают в действительности. Так и русский язык, по ее мнению, не остался в стороне и в нем появились новые слова и фразы, связанные с пандемией коронавируса и удаленным форматом учебы. "Мы с учениками решили изучить, какие новые слова возникли в русском языке в связи с пандемией и охотно делимся ими. Так появился "Новейший словарь COVIDных слов", над которым ученики работали целый год. Им это так понравилось и их так это вдохновило, что они продолжают и ныне собирать новые слова и дополнять свой словарь. Так что обучение русскому языку онлайн в пандемию - это испытание шансом", - заключает русист в своем эссе.

Вот новые слова, рожденные пандемией.

Вируспруденция - ежедневные сводки о пандемии;

гречкохайп - нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой гречки;

дистантофил - ученики, которым нравится учиться удаленно;

зависанцы - ученики, которые не выходят на связь;

зумчилка - учительница;

изо - изоляция

карантец - обозначение для какой-то неприятной ситуации;

карантикулы - то ли каникулы, то ли карантин;

карантье - владельцы собак, сдающие их в аренду для прогулок;

карантэ - умение владеть собой в самоизоляции;

ковидарность - солидарность во время ковида;

ковиднутые - люди, которые болеют и не заботятся о самоизоляции;

коронавирье - семейство вирусов, которые поражают человека и животных;

коронапофигисты - атеисты по вопросу пандемии;

курс лимона - рост цен на лимоны, и продукты, эффективные при лечении коронавирусной инфекции;

макароновирус - спрос на макароны;

маскобесие - ситуация вокруг ношения масок;

наружа - улица;

расхламинго -уборка в доме во время вынужденного карантинного безделья.

Из-за пандемии появились и "номинации" людей, основанные на их отношении к вирусу: "ковигисты", "голомордые".