СБУ включила рэпера Моргенштерна в список угроз национальной безопасности

По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), российский рэпер Алишер Валеев (псевдоним Моргенштерн - прим. "РГ") пропагандирует культ насилия и жестокости, а также наркотики, и потому служба рекомендовала Минкультуры страны включить его в список угроз национальной безопасности. Об этом сообщили в самом ведомстве.

"В соответствии с компетенцией СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить указанного гражданина Российской Федерации, который, среди прочего, во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - заявили в СБУ в ответ на соответствующий запрос агентства "Украинские новости".

Напомним, Моргенштерн попал в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, в конце апреля. Ему был запрещен въезд в страну. На сегодняшний момент въезд на территорию Украины также закрыт для порядка 180 деятелей российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко и другие.