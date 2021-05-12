Сегодня Михаил Мишустин выступит с ежегодным отчетом в Госдуме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня выступит в Госдуме с ежегодным отчетом правительства за предыдущий год. Накануне общения с депутатами он заявил, что считает предстоящее выступление на Охотном Ряду возможностью откровенно обсудить все, что было сделано в период острой фазы борьбы с коронавирусом.

Михаил Мишустин настроил коллег по правительству на достаточно непростой, но откровенный разговор обо всем, что было сделано в 2020 году. Фото: РИА Новости

Обязанность правительства отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности закреплена Конституцией РФ. Соответствующие поправки в Основной закон были приняты еще в 2008 году. Со своим первым отчетом Михаил Мишустин выступил в Госдуме в июле прошлого года - на тот момент обновленный состав кабинета министров проработал чуть более полугода. Нынешний отчет по счету второй, но в каком-то смысле и первый - за полный отработанный год.

"Это для нас не только конституционная обязанность, но и хорошая возможность откровенного, открытого разговора с депутатами", - сказал Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. - Мы обсудим наши приоритеты в работе, в том числе вопросы, связанные с законотворчеством". Глава кабмина не исключил, что разговор будет непростым. Но он не планирует уходить от сложных тем и настроен на откровенную дискуссию.

И депутатам, и правительству, предупредил Мишустин, предстоит немало сделать, чтобы выполнить поручения президента по итогам апрельского Послания Федеральному Собранию. "Будем говорить также и о том, что было сделано для развития страны, о поддержке семей с детьми, об инфраструктурных проектах, о национальных проектах, - добавил премьер-министр. - Конечно, депутаты будут задавать правительству свои вопросы. Прошу вас всех быть к этому готовыми".

Отчет кабмина будет первым пунктом повестки пленарного заседания, которое стартует на два часа раньше обычно - в 10 часов утра по Москве. Как вчера сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, вопросы зададут все фракции, а у лидеров думских фракций будет возможность выступить.

Председатель ГД напомнил, что в преддверии отчета прошли консультации профильных комитетов с министерствами, вице-премьеры встречались с фракциями. Отдельно состоялись и консультации руководства фракций с председателем правительства. "Одним словом, к завтрашнему разговору мы с вами подготовились, - резюмировал Володин. - И в этой связи не случайно мы ставим рассмотрение отчета на 10 часов с тем, чтобы максимально использовать время для разговора".

Спикер добавил, что после общения на пленарке состоится рабочая встреча премьер-министра с руководителями фракций. "Мы еще раз вернемся к темам, которые крайне важно нам обсудить, - подчеркнул Володин. - Мы надеемся, что нас услышит правительство, учитывая, что предложенные решения ГД сейчас находятся в проработке, возможно, по ряду из них председатель правительства выскажет свою позицию".

О содержании вопросов, подготовленных для Мишустина, стало известно в середине марта. Тогда Володин рассказал журналистам о самых популярных темах. Он уточнил, что подготовлено 232 вопроса. 97 из них касаются социальной политики, 73 - экономики. Кроме того, депутатов интересуют темы, связанные с образованием, политикой, здравоохранением, экологией и международными отношениями.

В пятерке самых актуальных тем - меры по ограничению роста цен на продовольствие и решения, направленные на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии. Кроме того, парламентариев интересуют планы правительства по обеспечению экономического роста и повышению доходов населения, оценка кабмином эффективности программы льготной ипотеки и целесообразности ее продления. По традиции среди тем - повышение пенсий и возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как уточнил спикер, больше всего вопросов - 91, поступило от фракции "Единая Россия". 78 вопросов подготовили депутаты от КПРФ, 49 - от "Справедливой России", 14 - от ЛДПР.

Ряд вопросов Михаил Мишустин и представители кабмина "сняли" еще во время консультаций (глава кабмина встречался с фракциями в конце апреля). Депутаты тогда представили свои предложения для дальнейшей совместной проработки. Например, в "Единой России" предложили расширить программу обновления общественного транспорта. Речь об увеличении срока реализации программы, а также росте ежегодного финансирования в десять раз, пояснил глава фракции Сергей Неверов. Михаил Мишустин, как сообщили в "ЕР", одобрил предложение.

Парламентариев интересуют планы правительства по обеспечению роста экономики и повышению доходов населения

Лидер фракции Геннадий Зюганов попросил поддержать программу устойчивого развития сельских территорий, которую подготовила КПРФ. В ЛДПР высказали предложения, направленные на возвращение русскоязычных граждан в Россию. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, среди прочего, вышел с интересной инициативой - засчитывать домохозяйкам трудовой стаж: два года домашнего труда за один год на обычной работе. "Это тяжелый труд - всех обштопать, обстирать, накормить", - пояснил политик.

В "Справедливой России" предложили включить в программу туристического кешбэка лечение в санаториях. Кроме того, эсеры заявили, что необходимо установить предельно допустимую долю расходов граждан на услуги ЖКХ в 15 процентов от доходов. Премьер-министр обещал рассмотреть предложения депутатов, а также сообщил, что ряд из них уже находится в проработке.