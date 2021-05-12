СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в гимназии в Казани

Сегодня Ильназу Галявиеву предъявят обвинение по делу о стрельбе в гимназии в Казани, следствие ходатайствует о его аресте.

Отмечается, что состояние стрелявшего характеризуется неадекватным поведением, а это препятствует полноценному проведению следственных действий. По данным следователей, с начала этого года близкие обвиняемого отмечали у него агрессивность и вспыльчивость, сам он несколько раз обращался к врачам с сильными головными болями.

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