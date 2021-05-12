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12.05.2021 15:56
Рубрика: Происшествия

СК: У напавшего на школу в Казани диагностировано заболевание мозга

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете РФ рассказали подробности о ходе расследования резонансного преступления о массовом убийстве в казанской гимназии. На место преступления, напомним, сегодня прилетел председатель СК России Александр Бастрыкин. Он возложил сначала цветы у народного мемориала, образовавшегося вчера возле гимназии №175, где 11 мая произошла трагедия. После этого Бастрыкин и его первый заместитель Эдуард Кабурнеев вместе со следователями, ведущими дело, осмотрели место преступления.

Затем глава СКР провел оперативное совещание, в ходе которого ему доложили о первоначальных результатах расследования и запланированных следственных действиях.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Следствию удалось выяснить, что 19-летний Ильназ Галявиев на учетах у психиатра и нарколога не состоял. Однако ранее он неоднократно обращался за медицинской помощью, ссылаясь на сильные головные боли. "В прошлом году после обращения в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз - заболевание головного мозга", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, в текущем году близкие молодого человека, выяснили следователи, отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. "Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением. На данный момент это препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - сообщила Петренко.

Вместе с тем следователям предстоит сегодня предъявить Галявиеву обвинение. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу. Отмечается, что следователи уже установили место приобретения преступником оружия. Ранее сообщалось, что это охотничий магазин в Йошкар-Оле. Также установлены все обстоятельства, связанные с выдачей парню необходимых для приобретения оружия документов.

Напомним, расследование ведут московские следователи. Следственно-оперативная группа состоит из более чем 100 следователей, экспертов и криминалистов.

"По месту жительства обвиняемого проведен обыск, в рамках которого изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства. Опрошено более 75 человек, изучены видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, на которых зафиксировано совершение преступления", - сообщили в СК.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По делу назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе физико-химические, баллистические, молекулярно-генетические, взрывотехнические и судебно-медицинские. Для определения психического здоровья Галявиева будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в гимназии.

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