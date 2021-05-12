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12.05.2021 17:17
Рубрика: Культура

В Иране крестьяне случайно вскрыли 3000-летнюю гробницу

Текст: Денис Передельский

В Иране археологи провели раскопки и обнаружили реликвии на юго-западе страны, где местные крестьяне, работавшие на своих наделах, случайно наткнулись на древнюю гробницу.

Фото: iStock
Доисторические гробницы с загадочными рунами раскопали в Стамбуле

Как сообщает Tehran Times, археологическое открытие случайно совершили местные фермеры. Они работали на своих сельскохозяйственных участках, расположенных в провинции Кохгилуе и Бойер-Ахмад.

В результате фермеры наткнулись на древнюю гробницу. О находке они сообщили в провинциальный отдел туризма. На место прибыли археологи, которые провели превентивные раскопки.

Эксперты установили, что крестьяне нашли гробницу, причем достаточно древнюю. Она датирована первым тысячелетием до нашей эры. Внутри гробницы были найдены ритуальные предметы, например, три глиняных сосуда, возраст которых составляет около 3000 лет.

Полноценным исследованием древней гробницы теперь займется совместная команда археологов и экспертов по культурному наследию. Пока не высказано предположений о возможном владельце этого захоронения.

Ученые отмечают, что провинция Кохгилуе и Бойер-Ахмад известна своими кочевниками. А сам Иран является домом для одной из старейших непрерывных крупных цивилизаций в мире. Древнейшие поселения здесь датируются примерно 4000 годом до нашей эры.

Наибольшего могущества местные народы достигли во времена Персии, в период управления этой империи династией Ахеменидов (около 550-330 гг. до н.э.). Однако на территории Ирана имеются десятки доисторических мест, таких как Сожженный город в Систан-Белуджистане Чога-Занбил в провинции Хузестан, которые предшествовали периоду правления Ахеменидов.

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