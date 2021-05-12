Германия до сих пор не выполнила обязательные рекомендации Совета Европы по искоренению взяточничества и лоббизма среди членов парламента, судей и прокуроров, хотя большая часть из них была направлена в Берлин еще в 2015 году. Усилия в этом направлении в отчете на сайте организации оценили как "глобально неудовлетворительные" и инициировали в отношении Германии так называемую "процедуру невыполнения".

Критике экспертов Совета Европы подверглось отсутствие четких правил взаимодействия депутатов с лоббистами. Правда, в сентябре прошлого года правящая коалиция в бундестаге внесла на рассмотрение депутатов законопроект о создании "реестра лоббистов", который предусматривает регистрацию "любых физических или юридических лиц или объединений, осуществляющих деятельность, целью которой является прямое или косвенное влияние на процесс формирования взглядов в немецком бундестаге, в том числе у его членов, в его органах, парламентских группах или других группах". За нарушение нового закона может быть наложен штраф в размере до 50 000 евро. Кроме того, предусмотрено создание нового административного подразделения бундестага, которое будет отвечать за ведение этого реестра. Но пока Совет Европы констатирует: "Из восьми рекомендаций Германия за эти годы полностью выполнила только три".

Ситуация в главном законодательном органе страны волнует и международную антикоррупционную организацию Transparency International. По мнению ее экспертов, причина коррупции - в правилах финансирования немецких политических партий. "Слишком часто это происходит в обход предписанных законом правил публикации пожертвований и используются имеющиеся лазейки", - говорится в отчете организации за 2019 год. Портят картину и госслужащие, от которых зависит выдача всевозможных разрешений. Причем берут они, по данным радиостанции Deutsche Welle, не только деньгами, но и услугами, такими как билеты на концерты, приглашения в ресторан, кредитные льготы, не говоря о подарочных продуктовых наборах, алкоголе, бытовой электронике, велосипедах. Подсчитав стоимость таких подношений, федеральное ведомство по уголовным делам вывело сумму в 52 миллиона евро. А нанесенный казне общий ущерб был оценен в 47 миллионов.