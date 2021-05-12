Спектакль МХАТ "Бессмертные строки" покажут в Сирии

МХАТ имени Максима Горького показал новый спектакль о войне "Бессмертные строки". "Фронтовая бригада" актеров-мхатовцев на фоне военной хроники читает строки Виктора Гончарова, Ольги Берггольц, Михаила Светлова, Иона Дегена, Бориса Слуцкого, Семена Гудзенко и Юлии Друниной, а также отрывки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин".

Ранее зритель видел только эскиз спектакля на фестивалях и показах. "Бессмертные строки" планируется показать в Сирии, а потом в разных городах России.

"Каждый год мы отмечаем великий праздник Победы. И каждый год мы ищем ответ на вопрос: как встретить этот день, избегая дежурной и официозной эстетики, чтобы остаться искренними, чтобы остаться самими собой?", - рассказал художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького Эдуард Бояков пресс-службе Российского военно-исторического общества. - В театре это не самая легкая задача: здесь играют актеры, здесь рампа, здесь сцена - все это задает дистанцию со зрителем. И для нас остается только один способ преодолеть "расстояние" - говорить о личном. Каждый день я вхожу в служебный вход театра и вижу мемориальную доску, на которой выбиты фамилии людей, ушедших из театра на фронт. Каждый день мы сталкиваемся с этими фамилиями, с этой памятью. Может быть, поэтому мы сегодня и берем на себя ответственность говорить от имени этих людей. От имени служащих Художественного театра, от имени актеров, художников и поэтов, учувствовавших в той войне. День Победы - это соприкосновение с нашими предками, с нашим прошлым, с нашей историей и с нашим будущим. Потому что чем дольше мы будем помнить о войне, тем меньше у войны шансов".