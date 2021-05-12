Спустя полгода открылись границы между Австрией и Баварией

Новости

Мишустин: Объем поездок по стране должен вырасти больше чем вдвое 12:32
АТОР разъяснила порядок въезда россиян на Кипр 12:31
Мишустин: Отток населения с Дальнего Востока снизился в четыре раза 12:26
В Петрозаводске избрали нового мэра 12:23
В Москве обсудили создание сервиса, связывающего образовательные сервисы МЭШ 12:21
Субсидии на авиаперевозки для Дальнего Востока планируется увеличить 12:16
Мишустин ответил на вопрос Володина о борьбе с выводом средств за рубеж 12:16
Мишустин: Кабмин увеличит на 30% расходы на строительство и ремонт дорог 12:10
Восемь раненных при стрельбе в Казани направят в Москву 12:08
МИД РФ рассказал о предложении Москвы по ключам шифрования от приложений 12:07
ОПЕК+ в апреле выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 114% 12:04
Мишустин заявил о прорыве с импортозамещением в промышленности 12:01
Мишустин предложил проработать вопрос статуса самозанятых на выборах 11:59
В Магадане все школы переведут под охрану Росгвардии 11:51
Новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО 11:41
На границе с Казахстаном задержан сбежавший из колонии наркоторговец 11:37
Программа поддержки вузов "Приоритет-2030" будет запущена до конца мая 11:37
Мишустин сообщил о росте доли отечественной продукции в промышленности 11:34
Москвичи сдали в "народный каршеринг" Audi Q7 11:33
Мишустин: У России есть все возможности для постковидного прорыва 11:31
Руководство "Зимней вишни" частично признало вину в суде 11:31
Власти РТ: Действия учителей помогли избежать большего числа жертв 11:30
В Новом Уренгое самолет получил повреждения после посадки 11:30
Мишустин напомнил о цели построения государства без бюрократизма 11:24
Оперштаб: Еще 2 394 пациента вылечились от COVID-19 в Москве 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 12:04
Рубрика: В мире

Спустя полгода открылись границы между Австрией и Баварией

Текст: Александр Саможнев
Приграничное движение между Баварией и Австрией снова открылось со среды, 12 мая. Штраф за нарушение составлял 2 тысячи евро. Теперь друзья и родственники по обе стороны границы снова смогут встречаться. Покупки в соседней стране также возможны, пишет газета Kronen Zeitung.
Фото: EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH Фото: EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH
Фото: EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

Австрийские и баварские власти скоро возобновят туристические предложения. Вена планирует открыть туризм 19 мая, а Мюнхен - 21. Все это стало возможным благодаря снижению числа заболевших коронавирусом.

Фото: Valery HACHE / AFP
Премьер Австрии назвал дату выхода страны из карантина

По словам канцлера Себастьяна Курца, с 19 мая в Австрии отменят некоторые ограничения. Вакцинированные, выздоровевшие от коронавируса и протестированные граждане будут поставлены в равные условия. Кроме того, снимут карантин для лиц, въезжающих из зон, не подверженных риску.

Австрийский министр туризма Элизабет Кестингер во вторник обменялась мнениями с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном по поводу "зеленого паспорта", который должен снова сделать возможным свободное передвижение по ЕС. Австрия, которая является туристическим центром, настаивает на введении "вакцинных сертификатов" до летних отпусков. Если это не сработает, будут достигнуты соответствующие соглашения на двустороннем уровне.

В мире Европа Австрия В мире Европа Германия

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
Россияне назвали необходимым для счастья доход в 173 тысячи рублей в месяц
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия