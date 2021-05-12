Спустя полгода открылись границы между Австрией и Баварией

Приграничное движение между Баварией и Австрией снова открылось со среды, 12 мая. Штраф за нарушение составлял 2 тысячи евро. Теперь друзья и родственники по обе стороны границы снова смогут встречаться. Покупки в соседней стране также возможны, пишет газета Kronen Zeitung.

Австрийские и баварские власти скоро возобновят туристические предложения. Вена планирует открыть туризм 19 мая, а Мюнхен - 21. Все это стало возможным благодаря снижению числа заболевших коронавирусом.

По словам канцлера Себастьяна Курца, с 19 мая в Австрии отменят некоторые ограничения. Вакцинированные, выздоровевшие от коронавируса и протестированные граждане будут поставлены в равные условия. Кроме того, снимут карантин для лиц, въезжающих из зон, не подверженных риску.

Австрийский министр туризма Элизабет Кестингер во вторник обменялась мнениями с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном по поводу "зеленого паспорта", который должен снова сделать возможным свободное передвижение по ЕС. Австрия, которая является туристическим центром, настаивает на введении "вакцинных сертификатов" до летних отпусков. Если это не сработает, будут достигнуты соответствующие соглашения на двустороннем уровне.