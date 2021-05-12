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12.05.2021 00:53
Рубрика: В мире

США продлили на год санкции против Йемена

Президент США Джозеф Байден продлил на один год санкционный режим против Йемена, где с 2014-го года длится противостояние между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и вооруженными формированиями хуситов. Уведомление о продлении санкций направлено в конгресс США, передает РИА Новости.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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В сопроводительном документе отмечается, что действия "некоторых бывших членов правительства Йемена и других лиц" продолжают угрожать безопасности и стабильности в этой стране, так что санкции против них должны быть сохранены​​​.

Напомним, что противостояние длится уже 8-й год и с 2015-го года на стороне правительственных сил выступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. Это не помогло завершить конфликт. Более того. Хуситы в ответ начали обстреливать приграничные саудовские территории.

В мире США В мире Ближний Восток Йемен

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