США стали лидером по закупкам российского мороженого

В первой квартале 2021 года экспорт российского мороженого в США вырос в 3,7 раза, до 1,9 тысячи тонн. Общая сумма контрактов составила 4,7 миллиона долларов, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

На втором месте среди импортеров находится Китай, который нарастил ввоз российского мороженого на 43% в физическом выражении (до 576 тонн). В стоимостном выражении рост еще существеннее - 66% (до 2,6 миллиона долларов).

Всего же, по данным Федеральной таможенной службы, с начала года Россия экспортировала 5,6 тысячи тонн мороженого (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 13%). За последние пять лет экспорт этой продукции вырос вдвое, российское мороженое покупают 35 стран.