Стенограмма: Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме

Правительство Российской Федерации: <…> представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой" (Конституция Российской Федерации, статья 114, подпункт "а" пункта 1).

Михаил Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые коллеги!

Сегодня я представляю ежегодный отчет о деятельности Правительства за 2020 год.

15 января прошлого года Президент в своем Послании Федеральному Собранию представил новую масштабную программу социальной поддержки людей. И предложил закрепить социальные гарантии на конституционном уровне. А также внести в Конституцию изменения, которые повысят эффективность действий всех уровней власти.

Глава государства определил приоритеты нашей работы. Это забота о семьях и детях. Развитие экономики и создание возможностей для бизнеса. Поддержка регионов как обязательное условие развития страны. Весомых результатов на всех этих направлениях мы рассчитывали достичь в сжатые сроки.

Но нам пришлось реализовывать поставленные Президентом задачи в непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьезную опасность для всего мира несет вспышка новой инфекции. Под угрозой оказались жизни миллионов людей. Чтобы спасти их и не допустить самых тяжелых сценариев развития событий, Правительство по поручению Президента приняло ряд чрезвычайных мер. Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы. Действовать нужно было максимально быстро.

Пандемия заставила пересмотреть приоритеты нашей работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, которые были поставлены Президентом. А это в первую очередь спасение жизни и здоровья наших людей. Решения, которые были направлены на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались в течение суток. Мы существенно увеличили помощь системе здравоохранения. Поддержали экономику.

Осенью прошлого года и этой весной, в моменты всплеска эпидемии, нам удалось не вводить жестких ограничительных мер.

Но, безусловно, ничего бы не получилось без героической работы наших людей. Вся страна сплотилась. И это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса. Хотел бы сегодня искренне поблагодарить за это всех. И тех, кто круглосуточно работал в "красных зонах". И тех, кто приходил на помощь людям старшего поколения. Всех, кто проявил выдержку.

Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту.

Уважаемые коллеги! Сегодня хотел бы сказать вам слова искренней благодарности за активность и профессионализм, который вы проявили в это сложное время. И прежде всего - за поддержку, которую парламент оказал, когда возникла необходимость экстренных мер для защиты жизни и здоровья миллионов людей.

Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления. Механизм взаимодействия, который нам удалось создать для законодательного обеспечения принимаемых мер и их оперативной реализации в рамках бюджетного процесса, беспрецедентен. Он продемонстрировал свою эффективность и, безусловно, должен быть сохранен.

Главное - мы подняли на совершенно другой уровень взаимодействие законодательной и исполнительной власти. И вместе активно работали над реализацией ключевых положений послания Президента.

Хочу отдельно отметить, как мы готовили антикризисные решения для поддержки людей, медицины, бизнеса, экономики в разгар пандемии. Все они прорабатывались в самые сжатые сроки. Более 300 важнейших федеральных законов были внесены Правительством и одобрены вами. По сути, создан действенный механизм обратной связи между людьми и государством, о котором неоднократно говорил Президент. А также введены новые формы контроля и ответственности за принимаемые решения и, что важнее всего, за качество их реализации.

В деятельности Правительства главным было оперативное исполнение решений. Мы исключили возможность продления сроков. В острый период ввели практику незамедлительного принятия нормативных актов по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для контроля сроков создали информационную систему мониторинга реализации ключевых задач Правительства. Мониторинг исполнительской дисциплины ведется в формате 24/7.

По поручению Президента Правительство предприняло ряд чрезвычайных мер для борьбы с инфекцией. На это были брошены все силы государства. Мы действовали на опережение, чтобы не допустить взрывного роста числа больных. Немедленно приступили к мобилизации систем здравоохранения, промышленности.

Наши ученые максимально быстро разработали эффективные системы для диагностики нового, тогда еще малоизвестного вируса. Масштабы тестирования нарастали каждый месяц. По всей стране в больницах создавали дополнительные места для заболевших коронавирусом. За год количество оборудованных инфекционных коек выросло более чем в 5 раз. Было построено свыше 40 инфекционных стационаров.

Да, надо признать, что не все шло сразу гладко. В ряде регионов сложилась тяжелая ситуация. В самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок были и перебои с лекарствами. Люди покупали их впрок, не веря, что в случае болезни получат необходимые препараты. Но мы смогли исправить это положение, быстро вывели на рынок 12 основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства. Для этого упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты. Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и аптеки, поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений. Для этого понадобятся изменения в законодательство. Просил бы вас, уважаемые коллеги, поддержать такую инициативу.

Российские специалисты уже зарегистрировали четыре вакцины. Надо сказать, что этого удалось достичь благодаря совместным усилиям науки, промышленности и государства. Сегодня наша страна - одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран в мире. Каждая из отечественных вакцин безопасна и эффективна. "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован уже в 65 государствах. Спрос на этот препарат огромный. Мы помогаем наладить его производство и за рубежом, а также экспортируем уже в 34 страны мира.

Но в приоритете, конечно, наши граждане. По поручению Президента в конце прошлого года по всей стране началась добровольная бесплатная массовая вакцинация. Уже свыше 24 миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет.

Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку. Прежде всего - старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких.

В период распространения коронавируса мы активно внедряли цифровые технологии в здравоохранении - онлайн-оформление электронных больничных, доступ к результатам ПЦР-тестов и записи на вакцинацию через интернет. Получен первый успешный опыт использования технологий искусственного интеллекта для распознавания медицинских снимков. Началось внедрение практики проведения телемедицинских консультаций между врачами в разных уголках нашей страны. По поручению Президента мы запустили горячую линию по вопросам коронавируса. По бесплатному единому короткому номеру 122 можно записаться к врачу, вызвать специалиста на дом и получить все необходимые консультации.

Мы автоматически предоставляли больничные по карантину тем, кто был в группе риска, - людям старше 65 лет. Увеличили базу для его расчета - теперь она не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Это позволило обеспечить необходимый минимум выплат по больничному листу для работающих граждан вне зависимости от стажа работы.

По инициативе Президента мы предусмотрели стимулирующие и специальные социальные выплаты для тех, кто находился на переднем крае борьбы с коронавирусом. Не только для врачей, но и для среднего, младшего персонала, для водителей машин скорой помощи, для других сотрудников больниц и поликлиник, которые принимали заболевших коронавирусом, а также социальных работников. Всего такие выплаты получили в прошлом году более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных работников. Мы направили на это около 200 млрд рублей. К сожалению, люди не везде сразу получили положенные им средства. Но мы смогли эффективно наладить обратную связь с медицинскими работниками через портал госуслуг для того, чтобы быстро отрабатывать каждый такой случай и оперативно принимать решения, чтобы исправить ситуацию. Нам важно было защитить права каждого из тех, кто спасал жизни людей.

Сегодня в России отмечается Международный день медицинской сестры. Хочу передать наши поздравления всем представителям этой непростой, но крайне нужной профессии. Хочется еще раз поблагодарить всех, кто заботится о здоровье людей, помогает им в эти сложные моменты. Спасибо за преданность делу.

Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором Президент говорил в своем послании.

Благодарю вас, уважаемые депутаты, за поддержку правительственного законопроекта "О биологической безопасности". Он создал правовые основы для развертывания такой системы.

Серьезное внимание мы уделяем развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. Правительство работает над тем, чтобы риск возникновения опасных инфекций в России свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное - высококлассные ученые и сильная научная база. В Санкт-Петербурге работает институт имени Пастера, в Саратове - российский научно-исследовательский институт "Микроб". И, конечно, в Новосибирске - центр "Вектор", который я недавно лично посетил. "Санитарный щит", о котором мы говорим, необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране.

Правительством был принят комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции. Наши действия были максимально адресными и направленными на то, чтобы поддержать граждан, помочь бизнесу и в первую очередь сохранить рабочие места, снизить издержки. Мы сфокусировались на помощи тем, кто пострадал больше всех.

Карантинные ограничения привели к снижению экономической активности и, как следствие, к ухудшению ситуации на рынке труда, к снижению доходов граждан.

Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения, это выше 10% всего федерального бюджета страны.

Но вопрос не только в том, сколько денег потратили, а насколько своевременной и адресной, а значит, насколько эффективной была такая помощь. В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 миллионов детей.

В том числе более чем 2 миллионам человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 миллиона детей.

Мы поставили перед собой задачу сделать процедуры получения государственной поддержки максимально простыми и удобными, чтобы не надо было собирать какие бы то ни было дополнительные справки. Достаточно просто подать заявление через единый портал государственных услуг. Нам удалось решить эту задачу. В прошлом году именно через портал в июне и декабре предоставлялись выплаты на детей. А в целом государственные услуги на едином портале получили тогда 56 миллионов человек. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Мы поддержали и тех, кто потерял работу. Увеличили пособия по безработице более чем для 2,3 миллиона человек. Их выплатили также индивидуальным предпринимателям. Мы продлили возможность получать пособия тем, у кого после марта прошлого года закончился период выплат. Через поддержку бизнеса помогли сохранить работу миллионам людей. По решению Президента весной прошлого года предпринимателям были предоставлены гранты на выплату заработной платы в размере одного МРОТ на каждого работника.

Для того чтобы оперативно предоставлять меры поддержки бизнесу, была запущена специальная электронная платформа на базе Федеральной налоговой службы. Сделано это было за 17 дней. Такие гранты на сумму более 90 млрд рублей получили более миллиона малых и средних предприятий, в которых было занято порядка 4 миллионов человек.

Были запущены программы кредитной поддержки наиболее пострадавших отраслей. Самая масштабная из них - "ФОТ 2.0". Она предусматривала полное списание долга, если компания сохранит не менее 90% коллектива. А если не меньше 80% - выплату половины задолженности. Около 230 тыс. предприятий приняли участие в этой программе. В результате ее реализации бизнесу будет списано около 430 млрд рублей. Но самое главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5 млн рабочих мест.

Уже с марта мы запустили программу "ФОТ 3.0", она также позволит сохранить рабочие места. В рамках этой программы заключено договоров на 45 млрд рублей. Она позволит поддержать до 1,2 миллиона человек.

Также в марте мы дополнительно начали программу стимулирования найма. Стали предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустроят тех, кто значился официально безработными на 1 января этого года. После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек.

Мы запустили и другие меры поддержки бизнеса. Государство приняло на себя большую часть финансовой нагрузки, в том числе на заработную плату, субсидии на средства индивидуальной защиты. Правительство задействовало широкий спектр экономических инструментов. Компаниям были даны отсрочки по страховым и налоговым платежам, арендной плате. Затем - бессрочно снижен вдвое размер страховых взносов для малых и средних предприятий, введены льготные кредитные программы.

Только за счет снижения страховых взносов предприниматели в прошлом году сэкономили около 300 млрд рублей, а за счет списания за II квартал налогов и страховых платежей - еще около 100 млрд рублей. Это позволило предприятиям освободить значительные ресурсы на заработную плату и развитие.

В первую очередь поддержали компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их бизнес резко сократился. Особенно пострадали малые и средние предприниматели.

Но, разумеется, не только они были в центре нашего внимания.

Мы помогали и самозанятым гражданам. Этот формат предполагает минимальный налог и минимальное взаимодействие с государством, и он показал свою востребованность. Несмотря на очень тяжелый год, сейчас число самозанятых превысило 2 миллиона (более чем 2,3 миллиона человек). Это свидетельствует о том, что люди поверили государству, вышли из тени. И мы поддержали их. Полностью вернули уплаченный налог за 2019 год. Вы помните эту инициативу Президента. Это почти 1,5 млрд рублей. Предоставили налоговый капитал на уплату налога в размере одного МРОТ почти на 20 млрд рублей.

Рассчитываем, что этот опыт станет неплохим стимулом для тех, кто пока еще не вышел из тени.

Специальные меры были предложены и системообразующим предприятиям. Для них мы предусмотрели льготные кредиты. Прежде всего - для сохранения рабочих мест и пополнения оборотных средств. Нам удалось помочь бизнесу, в котором занят почти миллион человек.

Субсидии выделялись авиа- и железнодорожным перевозчикам, круизным компаниям, организациям культуры. Финансовую помощь получили более 100 аэропортов страны.

Кроме того, Правительство запустило и пакет мер по упрощению условий ведения бизнеса. Сроки действия более миллиона лицензий, разрешений, сертификатов и других обязательных документов были автоматически продлены.

Вообще прошлый год стал годом перемен в сфере контроля и надзора. В рамках "регуляторной гильотины" было отменено более 11 тыс. актов. Бóльшая часть из них приняты еще в советское время.

В прошлом году был принят закон об обязательных требованиях. Он определяет порядок установления и применения новых норм регулирования. Это позволяет гражданам и бизнесу заранее подготовиться к изменениям. Каждые шесть лет будем проверять, насколько эффективно работает этот механизм. Комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса в том числе зависят от системы контроля. Профилактика вместо проверок - это новый принцип системы контрольно-надзорной деятельности на базе риск-ориентированного подхода. Для этого совместно с законодателями приняли соответствующий закон, создали механизм досудебного обжалования принимаемых решений и поэтапно переходим на полностью безбумажное взаимодействие.

В прошлом году мы упростили заключение годовых государственных контрактов, чтобы обеспечить сохранение объема государственных закупок, перенесли введение новых правил для автовладельцев - от техосмотра до сертификатов на перевозку опасных грузов. Был принят и целый ряд других решений.

За счет совместной работы региональной и федеральной власти удалось сохранить экономическую стабильность на большинстве производств и, как следствие, занятость.

Несмотря на все сложности, наша страна сохранила позиции на внешних рынках и даже нарастила поставки за рубеж. Увеличился экспорт услуг, например, в сфере информационных технологий - более чем на 6,5%. Налоговый маневр в этой области позволил создать комфортные условия для ведения бизнеса, появления новых продуктов, привлечения и удержания квалифицированных специалистов в России.

Для компаний, которые занимаются продажей, разработкой и внедрением программного обеспечения, мы снизили страховые взносы практически в два раза, а ставку налога на прибыль для них уменьшили до 3%. Такие условия распространяются и на разработчиков микро- и радиоэлектронной продукции.

Мы освободили российских разработчиков программных продуктов от уплаты НДС при реализации собственных решений. В России созданы беспрецедентные налоговые условия для развития бизнеса в сфере разработки программного обеспечения и проектирования радиоэлектронного оборудования. Более 2,5 тыс. новых российских IT-компаний начали пользоваться новыми льготами, а число продуктов в реестре российского программного обеспечения выросло более чем на треть.

Грамотные кадры в этой сфере сегодня особенно востребованы. По поручению Президента в вузах дополнительно было открыто порядка 12 тыс. бюджетных мест, при этом за последние два года почти удвоили их количество по специальностям цифровой экономики.

В условиях ограничений из-за новой коронавирусной инфекции поддержали вузы и научные организации. В целом направили на это почти 21 млрд рублей.

Для создания сильной высшей школы нужна мощная научная база и, конечно, комфортная среда для проживания, обучения, участия в интересных научных проектах. В прошлом году на обновление приборной базы мы направили свыше 13 млрд рублей. Гранты получили более 200 организаций, в том числе впервые - университеты.

Мы приступили к обновлению материально-технической базы вузов, начали капитальный ремонт, в том числе общежитий. На эти цели направили около 18 млрд рублей. Большая часть этих средств пошла в регионы. Такую поддержку получили почти 400 вузов в 82 регионах страны.

Не осталась без внимания фундаментальная наука. Полноценно шла реализация крупных научно-инфраструктурных проектов, прежде всего класса "мегасайенс". Это комплекс NICA в Дубне и Сибирский кольцевой источник фотонов в Новосибирске. Я лично посетил эти объекты. В Ленинградской области также был запущен высокопоточный реактор "ПИК".

Каждая из таких установок - это сложнейший технологический комплекс. Масштаб инвестиций, сложность решаемых задач, глубина долгосрочного влияния на сопряженные технологические ниши позволяет сопоставить его с "атомным проектом".

Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта Российской Федерации. В 17 из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса.

Необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами. Мы с вами уже подготовили согласованную редакцию закона о работе в дистанционном режиме, расширили возможности трудиться вне офиса, установили порядок временного перевода сотрудников на так называемую удаленку.

Подчеркну, совершенствование системы содействия занятости - это наша совместная работа. Крайне важен законопроект Валентины Ивановны Матвиенко и Вячеслава Викторовича Володина о создании единой цифровой платформы занятости.

К порталу на базе "Работа в России" будут подключены все профильные службы, едиными станут и методологические требования, контроль за их соблюдением.

Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том числе и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда, создать необходимые условия для сокращения безработицы.

Это касается всех отраслей, в том числе культуры. В период пандемии требовалась особая поддержка как государственным, так и частным учреждениям в этой сфере. И мы ее предоставили, благодаря чему удалось сохранить уровень зарплаты работников сферы культуры. И самое главное - они продолжили свою работу. Получая поддержку со стороны государства, смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы, придумывали новые, строили планы на будущее. Отрасли удалось пройти этот сложный период.

Хочу обратить особое внимание и на возобновление с учетом всех требований санитарной безопасности работы наших театров, музеев, других объектов культуры в нашей стране, закрывшихся на непродолжительное время.

Многие люди в этом году не смогли поехать на отдых за границу. По поручению Президента Правительство запустило программу возмещения гражданам части затрат (говорят "кешбэк", но мне нравится больше по-русски: "части затрат") на путешествия по России через карту "МИР". На начало мая такой услугой уже воспользовался почти миллион человек, людям возвращено около 4 млрд рублей. Благодаря этому регионы получили дополнительные финансовые средства. Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса - это было и в Карелии, и на Алтае, на Камчатке. Они говорили, что программа действительно пользуется очень большой популярностью. Правительство продлило ее до конца года.

Утвердили мы и национальный проект, который направлен на развитие внутреннего туризма, чтобы наши сограждане могли путешествовать по стране с комфортом и по доступным ценам. Рассчитываем, что это поможет регионам создать рабочие места в самых различных отраслях - от сферы услуг до гостиничного бизнеса, сберечь уникальные памятники истории и культуры, наши здравницы и наши курорты, а также станет для инвесторов стимулом вкладываться в новые проекты в этой сфере, поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа.

Отдельно хочу подчеркнуть, что по поручению Президента Правительство помогло и социально ориентированным некоммерческим организациям. Их работа заслуживает самого большого уважения. Вместе с регионами и Фондом президентских грантов мы поддержали более 33 тыс. таких организаций.

Параллельно с борьбой с эпидемией, с ее последствиями мы продолжали нашу текущую работу. На основании новых технологических и цифровых решений создавали возможности для обновления целых отраслей и государственных услуг.

Существенные изменения произошли в социальной сфере. Сейчас Правительство поэтапно внедряет элементы "социального казначейства". Хочу объяснить, что это значит. Речь идет о том, что люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право. Так же просто, как с оформлением сертификата на материнский капитал, например. Замечу, что он оформляется даже не по заявлению через портал, а автоматически после регистрации в ЗАГСе рождения ребенка.

Саму программу материнского капитала по поручению Президента мы расширили и продлили. Теперь он доступен и при рождении первого ребенка. Сертификаты в прошлом году получили более 1 миллиона семей.

Также был вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, при рождении детей в нуждающейся семье, пока им не исполнится три года, назначаются специальные выплаты в размере прожиточного минимума. Таких семей у нас более 1,5 миллиона.

По поручению Президента мы запустили еще одну, самую крупную за последние годы программу поддержки семей с детьми. Началось предоставление пособий на ребят от трех до семи лет, на тех, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. В прошлом году пособия были назначены более чем для 4,5 миллиона детей. Теперь мы усовершенствовали правила их предоставления, чтобы помощь стала еще более адресной, и в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен и половине, и 75, и 100% прожиточного минимума для ребенка.

Для малообеспеченных семей продолжим развивать систему социальных контрактов. Они помогают преодолеть непростую жизненную ситуацию, и получить помощь государства можно не только с поиском работы или повышением квалификации, но и с открытием бизнеса, а также при ведении личного подсобного хозяйства. В прошлом году заключено свыше 100 тыс. таких контрактов. Мы существенно расширили их возможности, и с текущего года такой мерой поддержки можно воспользоваться во всех регионах страны.

Рассчитываем, что за ближайшие три года, используя этот механизм, почти 400 тысяч семей смогут увеличить свои доходы, не менее 300 тысяч граждан начнут собственное дело, зарегистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Мы постарались упростить и предоставление услуг для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Сейчас им не нужно никуда ехать, чтобы установить или продлить инвалидность. Это урегулировано временным порядком. Им воспользовалось более 2 миллионов граждан. Сейчас мы ведем работу по реформированию системы медико-социальной экспертизы, чтобы и в будущем эти процедуры могли быть для людей максимально удобными.

Теперь - о новых механизмах поддержки, которые по поручению Президента реализуются уже в этом году. Поправки в закон, обеспечивающие реализацию послания главы государства, уже внесены Валентиной Ивановной Матвиенко и Вячеславом Викторовичем Володиным.

Мы начали и будем поддерживать родителей все то время, пока растет их ребенок. Помощь получат и будущие мамы. С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране - по 6300 рублей. А больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5600 рублей.

В августе по поручению Президента будут сделаны единовременные выплаты семьям, где есть школьники и будущие первоклашки. На каждого такого ребенка выделим по 10 000 рублей.

И еще в этом году родители смогут сэкономить половину стоимости путевки для детей в летний лагерь. До каникул осталось совсем немного времени. Поэтому Правительство запустит такую программу уже в этом месяце.

Все, о чем говорил выше, касается наших приоритетов в сфере социальной политики. И все свои обязательства мы выполним.

Теперь о реальном секторе экономики. Конечно, и здесь пандемия внесла свои коррективы. По объективным причинам темпы роста промышленности не могли сохраниться на уровне предыдущего года. Но благодаря скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников критического падения удалось избежать.

Промышленность быстро среагировала на возросшую потребность в средствах индивидуальной защиты, антисептиках и всем, что так необходимо в условиях пандемии. Практически в ручном режиме и при активном участии промышленников мы смогли быстро развернуть производственные мощности. Масок мы можем производить теперь в 15 раз больше, чем год назад, защитных костюмов - в 33 раза, медицинских перчаток - в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции легких - в 24 раза, антисептиков - в 8 раз. Только за счет Фонда развития промышленности было поддержано более 100 "антиковидных" проектов. У нас есть примеры, когда компании оперативно переориентировали свое производство. Швейные предприятия стали выпускать средства индивидуальной защиты. А другие - антисептики. И таких примеров множество.

Несмотря на сложную ситуацию, компании продолжали запускать производство. Мы видели это в Санкт-Петербурге, где новейшее производство сейчас обеспечивает всю страну антивирусными препаратами.

Наша обрабатывающая промышленность пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заметно меньше европейской. В апреле вся европейская промышленность показала самые низкие результаты за последние 25 лет. В нашей стране этот спад не превысил 8% и уже к июню сократился вдвое. При этом по итогу года мы не просто преодолели падение, но и вышли на уровень 2019 года.

Ряд отраслей в прошлом году показали устойчивый рост. Среди безусловных лидеров - производство лекарств и медицинских изделий, а также производство текстильных изделий и химическая промышленность.

Так, на поддержку автопрома было направлено более 55 млрд рублей. Это позволило поддержать продажи почти 300 тыс. автомобилей и смягчить прогнозируемое падение в этом секторе.

Отдельное внимание мы уделяли и перспективным направлениям, прежде всего развитию электронной промышленности. Это основа формирования фундамента цифровой трансформации нашей страны. Мы кратно увеличили бюджетное финансирование отрасли, а в трехлетнем бюджете планируется выделение почти 280 млрд рублей. Нам предстоит обеспечить полномасштабный переход на отечественные аппаратно-программные комплексы, на которых будут базироваться ключевые сервисы для людей, государства и бизнеса.

Мы перезапустили и программу софинансирования региональных программ развития промышленности, которая очень востребована. Сельхозмашиностроение было поддержано более чем на 14 млрд рублей. Это позволило аграриям закупить почти 30 тыс. единиц техники и оборудования. Рекордные темпы роста по итогам года подтвердил и агропромышленный комплекс. Был собран хороший урожай зерновых и масличных, увеличилось производство мяса, молока, выращено больше тепличных овощей и фруктов, в том числе за счет мощной господдержки не только в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, но и благодаря пролонгации и отсрочкам кредитных платежей для агробизнеса.

Пандемия стала серьезным вызовом для строительной отрасли. В отдельных регионах была реальная угроза банкротства множества застройщиков и появления новых обманутых дольщиков. Но в итоге в прошлом году ввод жилья составил более 80 млн квадратных метров. Это показатель, сопоставимый с 2019 годом. Я хочу отметить, что впервые в современной истории строительная отрасль пережила кризисные явления в экономике вообще без потерь практически. Это произошло, во-первых, благодаря прорыву в регулировании. За прошлый год мы существенно упростили строительные процедуры, до конца весенней сессии планируем сократить их примерно на треть. Во-вторых, развивали ипотечные программы. Это льготная ипотека для новостроек по ставке 6,5% годовых. Используя ее, более 470 тысяч человек купили квартиры на выгодных для себя условиях.

В середине этого года программа завершается. По поручению Президента Правительство прорабатывает вопрос об объемах и форматах ее продолжения. Около 45 тыс. семей взяли льготные кредиты по ставке до 3% на покупку жилья в сельской местности. Тысячи семей смогли улучшить жилищные условия благодаря "Дальневосточной ипотеке". Я встречался с участниками этой программы, в частности в Благовещенске. Она им очень нравится, они считают, что программа работает.

Есть конкретные примеры успеха и в промышленности. Несмотря на все ограничения прошлого года, были реализованы важнейшие проекты в ключевых отраслях. Спущен на воду самый большой неатомный ледокол "Виктор Черномырдин", введен в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика" - я для приемки этого ледокола посещал Мурманск. Потрясающие технологии используются в этом ледоколе. Стал на крыло МС-21 с российскими двигателями.

Мы еще раз убедились, насколько уязвимы могут быть производственные цепочки, когда перебой поставок одной важной детали останавливает весь технологический процесс. Например, при недостатке даже самых простых элементов невозможно было бы производить наши вакцины. И это при том что мы последовательно расширяем импортозамещение в самых разных сферах нашей промышленности, прежде всего - в обрабатывающей. Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году выросла достаточно серьезно и составляет сейчас порядка 60%.

Сейчас мы формируем новые инструменты для развития производства критически важных материалов и комплектующих, создаем собственную компонентную базу, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа.

Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно возникающим вызовам, приоритизируем их, делаем упор именно на комплектующих, расшивая узкие места. Например, по сельхозмашу - на современных видах трансмиссий, по фарме - на конкретных субстанциях, которые столь необходимы для производства лекарств, а в станкостроении - на системах числового программного управления и направляющих. Рассчитываем к середине лета обновленные планы уже утвердить. При этом фактически мы уже их реализуем.

В прошлом году мы с вами смогли запустить модернизированный механизм специального инвестиционного контракта. В перечень современных технологий, для внедрения которых будут теперь заключаться СПИКи, включено свыше 600 позиций. По ним уже объявлены конкурсы, например в области технологий производства новых типов сельскохозяйственных тракторов, и первые контракты будут подписаны уже в следующем месяце.

Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности. И конечно, мы усилим поддержку так называемых вытягивающих отраслей, где одно рабочее место способно создавать семь-восемь дополнительных в смежных секторах, в том числе в авиа- и судостроении, транспортном машиностроении.

Мы планируем начать массовый выпуск конкурентоспособных видов транспорта - среднемагистрального МС-21, легкомоторных самолетов "Байкал" и регионального самолета Ил-114-300. Мы будем строить новые ледоколы и суда класса "река-море". Для обеспечения стратегической безопасности нашего энергетического сектора…

Источник: сайт правительства РФ.