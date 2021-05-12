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12.05.2021 06:21
Рубрика: В мире

Мнение наказуемо

Студента в США затравили за то, что он назвал полицейских героями
Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Неделя № 102(8453)
Американский студент подвергся травле со стороны преподавателя и своих сверстников за то, что осмелился во время урока назвать полицейских героями.

Инцидент произошел во время онлайн-урока в Сайпресском колледже, когда 19-летний Брейден Эллис попытался ответить на вопрос учителя и рассказать о том, как он видит роль полицейских в жизни общества. Но его речь грубо прервала преподаватель, которая, как оказалось, разделяет модную нынче в либеральных кругах США неприязнь к стражам порядка.

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Скандальная видеозапись быстро облетела американские социальные сети. Студент на уроке заявил, что работники полиции являются героями и у них сложная работа. Но учитель прервал его вопросом, все ли полицейские такие "хорошие". На это Эллис заявил, что считает таковыми большинство сотрудников правоохранительных органов, но добавил, что, как и в других профессиях, среди полицейских встречаются и плохие люди. Эти слова окончательно вывели из себя преподавательницу. Перебив в очередной раз студента, она заявила, что множество полицейских совершают "чудовищные преступления" и все это сходит им с рук. В итоге учитель договорилась до того, что окажись она в беде, то ни при каких обстоятельствах не стала бы звонить в полицию и обращаться к ним за помощью.

После того как эта беседа привлекла к себе внимание широкой публики, телеканал FOX пригласил Эллиса на интервью, где тот рассказал, что после того урока подвергся травле со стороны других учеников. "Когда я вернулся в класс в понедельник, в мой адрес прозвучало много ненависти и нехороших выражений", - заявил он, пожаловавшись, что в университете не учат мыслить свободно, а наказывают несогласных.

Напомним, что после смерти темнокожего Джорджа Флойда от рук патрульного в США в прошлом году активисты BLM требовали радикально урезать финансирование полицейских департаментов и сокращать их численность.

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