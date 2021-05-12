Супруги Гейтс разводятся после 27 лет брака

Основатель корпорации Microsoft и один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой после 27 лет брака.

Образцовые филантропы и создатели крупнейшего в мире частного благотворительного фонда, выделившего на различные нужды уже более 50 миллиардов долларов, заявили, что продолжат работать вместе на этом направлении, но теперь уже не как пара. О том, как чета Гейтс будет делить свое состояние в 145 миллиардов долларов (по Bloomberg) и что могло послужить причиной разрыва, - в материале "РГ".

Едва пара сообщила о расставании, СМИ начали самую настоящую гонку за сенсациями. Как сообщил портал TMZ, решение о разводе Гейтсы приняли еще давно и хотели объявить о нем уже в марте этого года. По данным издания, разрыв супругов был "недружественным", и Мелинда даже сняла остров в Карибском море за 132 тысячи долларов за ночь, куда хотела уехать подальше от журналистов со всей семьей - кроме теперь уже бывшего мужа. И все же, как сообщил TMZ, госпожа Гейтс не стала требовать у супруга выплачивать ей какие-либо деньги. Однако, что любопытно, уже в день подачи документов о разводе Билл перевел жене почти два миллиарда долларов фондовых бумаг. Кстати, по данным портала, у Гейтсов, которые поженились, когда создатель Microsoft уже был богатейшим человеком США, как ни странно, нет брачного договора. И единственный документ, который, по их словам, относится к разводу, - это соглашение о раздельном проживании. Чета просит назначить судебное разбирательство на апрель 2022 года, но, как отмечает TMZ, скорее всего никакого долгоиграющего процесса не будет и все решится быстро.

Но если вопрос о том, будут ли бывшие супруги делить нажитое состояние, остается не до конца проясненным, с наследством для детей все предельно ясно. Еще в 2017 году Гейтс заявил, что трое его детей унаследуют всего по 10 миллионов долларов каждый, так как оставлять "детям огромные суммы денег - это не польза для них".

Так почему же одна из богатейших пар планеты решила развестись? Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы, причин много, но, помимо все прочего, Мелинду очень волновали контакты ее мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, которого обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. По данным издания, Гейтс обсуждал с Эпштейном благотворительность. Как сообщает газета, о разводе Мелинда начала консультироваться с адвокатами из разных фирм уже в 2019 году. Но только сейчас пара решила объявить о разрыве, чтобы дождаться, пока их младшей дочери Фиби исполнится 18 лет, передает портал People.