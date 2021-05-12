На дне океана найдены существа, считавшиеся вымершими 270 млн лет назад

Новости

Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем 16:59
Абрамченко: Цены на продовольствие в России растут умереннее мировых 16:57
МИД РФ: Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие 16:52
Борт МЧС с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву 16:43
Путин объяснил отток населения из Омской области 16:22
До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн 16:20
Объявлены лауреаты Межгосударственной премии "Звезды Содружества" 16:20
Китай показал новейшую подлодку 16:20
СБУ включила рэпера Моргенштерна в список угроз национальной безопасности 16:13
Хуснуллин: Судьба льготной ипотеки определится к середине июня 16:11
Более 2,5 тыс. IT-компаний появилось после объявления мер поддержки 16:09
Ливни в Москве и Подмосковье задержатся на пять дней 16:07
Новак: Средства ФНБ могут пойти на энергообеспечение БАМа и Транссиба 16:06
ЦБ хочет давать налоговый вычет по ИИС только по российским бумагам 15:59
Синоптик предупредил об аномальной погоде в Московском регионе 15:46
Один человек погиб при стрельбе в метро Софии 15:39
Объявлены номинанты и состав жюри премии "Слово" 15:39
В этом году Минсельхоз планирует улучшить качество жизни 2 млн селян 15:39
Украина выйдет из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных вопросах 15:34
Голикова: Открытие авиасообщения с новыми странами - дело ближайшего будущего 15:33
ГД предложила давать преимущество при зачислении в садики детям сотрудников 15:32
Минэнерго исключило рост тарифов из-за газификации регионов 15:19
Петербург побил 58-летний рекорд по теплу 15:18
Путин обсудит ситуацию на рынке труда 15:17
Новак: Ситуация на топливном рынке стабильна 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 15:58
Рубрика: Общество

На дне океана найдены существа, считавшиеся вымершими 270 млн лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: Zapalski et al., Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 2021 Фото: Zapalski et al., Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 2021
Фото: Zapalski et al., Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol., 2021

Совместная команда исследователей из Польши и Японии обнаружила настоящие "живые ископаемые" - морские примитивные существа, которые, как считалось до сих пор, вымерли как минимум 273 миллиона лет назад.

Фото: Анна Стрельченко / ТАСС
Ученые нашли способ выращивать гигантские морские звезды в неволе

Исследование опубликовано в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, а коротко о нем рассказывает Science Alert.

Ученые изучали организмы, обитающие на дне Тихого океана. Исследование проводилось у берегов островов Хонсю и Сикоку в Японии. В результате были обнаружены две симбиотические морские формы жизни, которые, как считалось до сих пор, исчезли из летописи окаменелостей около 273 миллионов лет назад.

До сих пор ни разу ученые не находили ни в одном уголке мира окаменелые останки этих существ, которые были бы моложе указанного возраста. Тем более удивительно было узнать, что эти "вымершие" существа на самом деле до сих пор обитают рядом с нами.

Речь идет о так называемых шестилучевых кораллах (гексакораллах), не имеющих скелета, и древнейшем виде морских лилий. Они находятся в процессе взаимного сосуществования, который известен как эпибиоз. Это означает, что одно существо поселяется на поверхности другого.

В данном случае роль хозяина, как пишут исследователи, отведена морской лилии. А гексакоралл является эпибионтом, то есть это он поселился на поверхности морской лилии, чтобы расширить доступ к большему количеству пищи, приносимой течениями.

Анализ этих форм жизни может пролить новый свет на наши представления о симбиотических отношениях времен палеозоя. Как отмечают ученые, в ту эру морские лилии и кораллы действительно очень хорошо ладили. На это указывает богатая летопись окаменелостей морского дна. Исследователям известно огромное количество подобных примеров, когда древние кораллы забирались на стебли морских лилий, чтобы приподняться в поисках пищи над морским дном.

До сих пор считалось, что около 273 миллионов лет назад конкретные виды кораллов и морских лилий полностью исчезли. Только в мезозое на смену им пришли другие виды морских лилий и кораллов. Они появились после массового пермско-триасового вымирания. При этом кораллы и морские лилии больше никогда не вступали в симбиотические отношения.

Фото: iStock
Почему численность диких хищников выросла за последние годы в несколько раз

Добавим, что открытие совершила исследовательская группа под руководством палеонтолога Миколая Запальского из Варшавского университета. Сделано оно было благодаря тому, что ученые впервые применили стереоскопическую микроскопию для наблюдения и фотографирования образцов.

Симбиотические формы жизни были обнаружены на глубине более 100 метров от поверхности океана. Ученые пишут, что найденные гексакораллы относятся к роду Abyssoanthus, а морские лили - к роду Metacrinus rotundus.

Для идентификации видов были использованы методы штрих-кодирования ДНК и неразрушающей микротомографии, позволившей провести сканирование для изучения внутренних структур.

Исследователи полагают, что кораллы, прицепившиеся к стеблям морских лилий, скорее всего, не конкурировали со своими хозяевами за пищу и не влияли на гибкость стеблей. Хотя, возможно, данный анемон препятствовал движению усиков существа-хозяина - тонких прядей, покрывающих стебель.

Загадкой остается пока и то, какую пользу получают от такого сосуществования морские лилии. По словам исследователей, открытие в любом случае может помочь объяснить существующий пробел в летописи окаменелостей.

Общество Наука Общество Природа

Главное сегодня

Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Мишустин осудил жадность производителей и торгсетей
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19