На дне океана найдены существа, считавшиеся вымершими 270 млн лет назад

Совместная команда исследователей из Польши и Японии обнаружила настоящие "живые ископаемые" - морские примитивные существа, которые, как считалось до сих пор, вымерли как минимум 273 миллиона лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, а коротко о нем рассказывает Science Alert.

Ученые изучали организмы, обитающие на дне Тихого океана. Исследование проводилось у берегов островов Хонсю и Сикоку в Японии. В результате были обнаружены две симбиотические морские формы жизни, которые, как считалось до сих пор, исчезли из летописи окаменелостей около 273 миллионов лет назад.

До сих пор ни разу ученые не находили ни в одном уголке мира окаменелые останки этих существ, которые были бы моложе указанного возраста. Тем более удивительно было узнать, что эти "вымершие" существа на самом деле до сих пор обитают рядом с нами.

Речь идет о так называемых шестилучевых кораллах (гексакораллах), не имеющих скелета, и древнейшем виде морских лилий. Они находятся в процессе взаимного сосуществования, который известен как эпибиоз. Это означает, что одно существо поселяется на поверхности другого.

В данном случае роль хозяина, как пишут исследователи, отведена морской лилии. А гексакоралл является эпибионтом, то есть это он поселился на поверхности морской лилии, чтобы расширить доступ к большему количеству пищи, приносимой течениями.

Анализ этих форм жизни может пролить новый свет на наши представления о симбиотических отношениях времен палеозоя. Как отмечают ученые, в ту эру морские лилии и кораллы действительно очень хорошо ладили. На это указывает богатая летопись окаменелостей морского дна. Исследователям известно огромное количество подобных примеров, когда древние кораллы забирались на стебли морских лилий, чтобы приподняться в поисках пищи над морским дном.

До сих пор считалось, что около 273 миллионов лет назад конкретные виды кораллов и морских лилий полностью исчезли. Только в мезозое на смену им пришли другие виды морских лилий и кораллов. Они появились после массового пермско-триасового вымирания. При этом кораллы и морские лилии больше никогда не вступали в симбиотические отношения.

Добавим, что открытие совершила исследовательская группа под руководством палеонтолога Миколая Запальского из Варшавского университета. Сделано оно было благодаря тому, что ученые впервые применили стереоскопическую микроскопию для наблюдения и фотографирования образцов.

Симбиотические формы жизни были обнаружены на глубине более 100 метров от поверхности океана. Ученые пишут, что найденные гексакораллы относятся к роду Abyssoanthus, а морские лили - к роду Metacrinus rotundus.

Для идентификации видов были использованы методы штрих-кодирования ДНК и неразрушающей микротомографии, позволившей провести сканирование для изучения внутренних структур.

Исследователи полагают, что кораллы, прицепившиеся к стеблям морских лилий, скорее всего, не конкурировали со своими хозяевами за пищу и не влияли на гибкость стеблей. Хотя, возможно, данный анемон препятствовал движению усиков существа-хозяина - тонких прядей, покрывающих стебель.

Загадкой остается пока и то, какую пользу получают от такого сосуществования морские лилии. По словам исследователей, открытие в любом случае может помочь объяснить существующий пробел в летописи окаменелостей.