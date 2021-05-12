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12.05.2021 19:05
Рубрика: Культура

Тина Тернер, Foo Fighters и Jay-Z будут включены в Зал славы рок-н-ролла

Текст: Александр Алексеев
Включение в Зал славы рок-н-ролла - ежегодная церемония, и на этот раз счастливчиков оказалось шестеро. Все они представляют разные музыкальные жанры: от альтернативного рока до рэпа.
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Тина Тернер, которой в этом году исполнится 82 года - поет соул и качественную эстраду, Кэрол Кинг - мелодичный и меланхоличный фолк рок. При этом Foo Fighters экс-ударника Nirvana Дэйва Грола - играет жесткий альтернативный рок, а 72-летний Тодд Рандгрен из групп Utopia - приверженец усложненного рока и блюза. The Go-Go"s - корифеи пост-панка и new wave, а Jay-Z известен как один из самых успешных рэперов.

Фото: Ian West/PA via AP
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Церемония вступления в Rock Hall-2021 состоится только 30 октября на арене Rocket Mortgage Field House в Кливленде. Но имена счастливчиков по традиции объявляют заранее, чтобы кто-то из них успел подготовиться и сыграть на торжественном мероприятии небольшой сет. Как обычно, это пять или шесть песен.

Скорее всего, не упустит такой возможности Тина Тернер, которая объявила, что вскоре завершит свою знаменательную карьеру. И выступление в Зале Славы рок-н-ролла, конечно, стало бы ее значительным эпилогом.

Кстати

Любопытно, что в этом году были номинированы, но не отобрались в Зал Славы рок-н-ролла не менее значительные артисты: группы Iron Maiden, Rage Against The Machine, New York Dolls и певица Кейт Буш.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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